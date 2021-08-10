İl dışı tayin iptal edilebilir mi 2021? Öğretmen iller arası atama iptali nasıl yapılır?
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İl dışı tayin iptal edilebilir mi 2021? Öğretmen iller arası atama iptali nasıl yapılır?

İl dışı tayin iptal edilebilir mi 2021? Öğretmen iller arası atama iptali nasıl yapılır?
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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il dışı öğretmen tayin başvuru işlemi ve sonuç açıklama süreci tamamlanmıştı. İller arası atama sonuçları ise MEBBİS sistemi üzerinden atama beklenen öğretmenlerin erişimine duyurmuştu. Peki, İl dışı tayin iptal edilebilir mi 2021? Öğretmen iller arası atama iptali nasıl yapılır?

5 Ağustos'ta açıklanan öğretmenlerin iller arası tayin süreci sonuçlarının sonucunda öğretmenler 2021 il dışı atama sonuçlarını mebbis.meb.gov.tr adresinden sorguladı. Peki, İl dışı tayin iptal edilebilir mi 2021? Öğretmen iller arası atama iptali nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

İL DIŞI TAYİN İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

MEB'in yayımladığı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne İlişkin duyurusunda tayinlerin iptal edilmesine yönelik tüm detaylar belirtildi. İller arası atama iptaline dair detaylar şöyle:* Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2021 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il'e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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