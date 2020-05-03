İl Başkanı Yıldırım, "Çay içtim, kumar oynamadım"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İl Başkanı Yıldırım, "Çay içtim, kumar oynamadım"

İl Başkanı Yıldırım,
03.05.2020 01:06 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:06

Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği kumar baskınında yakalanmıştı.

Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği kumar baskınında yakalanmıştı. Başkan Yıldırım'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak evde olduğunu ancak kumar oynamadığını öne sürdü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eve baskın yapmış, evde kurulan masalarda 9 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanmıştı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı bir basın açıklaması yapan Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Bir gazetenin internet sitesinde şahsımla ilgili gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı bir haber yayınlanmıştır. Haberde yer alan sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğim ve kumar oynadığım iddiası tamamen gerçek dışıdır. Zira iş yerimin bulunduğu ve ikamet ettiğim Çanakkale-Çan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı hiç ilan edilmemiştir. Dolayısı ile olmayan bir yasağın ihlali de söz konusu değildir. Şahsım uzun yıllardır Çan ilçesinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleğini icra etmektedir. Hemşehrilerim tarafından sevilen ve sayılan bir konuma sahibim.

Bahse konu olay gecesi muhasebesine baktığım bir mükellefim tarafından çay içmek üzere esnaf arkadaşlarından da bulunduğu bir eve davet edildim. Saat 02.30 sularında davet edildiğim yere intikal ettim. Çay içtiğimiz sırada emniyet güçleri kapıya gelerek işlem yapmak istediler. Orada tutulan tutanakta da açıkça ifade ettiğim gibi ne öncesinde ne de olay günü kumar oynamış değilim .

Hal böyle iken servis edilen bu haber ile şahsımın karalanmak istemesini şiddetle kınıyorum. Ayrıca bu hususta saklı olan tüm hukuki haklarımı da kullanacağım" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi: İhtimal dahilinde Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: İhtimal...
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun Haber
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Uzmanlar iki yolu işaret etti Haber
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Uzmanlar iki yolu işaret etti
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haber
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haber
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet...
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor
Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı
Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Seda Sayan Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Arda Turan Selçuk İnan Ersun Yanal Lionel Messi
Daha Fazla Su Mayıs Ramazan Instagram
Şu an buradasınız: İl Başkanı Yıldırım, "Çay içtim, kumar oynamadım" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 01:18:23. #1.15#
title