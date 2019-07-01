İl Başkanı Gültekin Yıldız'dan deprem konutlarına ziyaret

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av.Gültekin Yıldız; Ayvacık AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin, Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Turan Tumay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz ile 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen, deprem afeti sonrası yapılan ve kura ile sahiplerinin belirlendiği deprem konutlarında incelemelerde bulundular.

Heyet; Korubaşı köyünde tamamlanıp faaliyete geçen Korubaşı Sağlık Evini, 6 milyon lira değerindeki yapımı devam eden ilköğretim okulu inşaatını, yapımı devam eden 27 adet afet konutlarını ve maliyeti 1 milyon 200 bin lira olan ve dört köyün suyunun depolanması ve arıtılmasını sağlayacak olan tesisin inşaatını inceleyerek köy halkı ile bir araya geldiler. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA