İl Başkan Adayı Çankır, Nazilli Teşkilatını Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkan adayı Ali Çankır, CHP Nazilli İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek delegelerle buluştu.



7 Ocak 2018 Pazar günü yapılacak olan CHP Aydın İl Kongresi'nde il başkanlığı için yarışacak olan Ali Çankır, CHP Nazilli İlçe Örgütü'nde partililer ve il delegeleriyle bir araya geldi. İl Başkan Adayı Çankır'ı, CHP Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, İlçe Yönetimi, CHP Nazilli Kadın ve Gençlik Kolları, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili karşıladı. İl başkan adayının Nazilli'den çıkması, ilçe örgütünde büyük sevinçle karşılandı.



Başkan adayı Ali Çankır'ı tebrik ettikten sonra açıklamalarda bulunan CHP Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, "Öncelikli hedefimiz 2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler ve ardından gelen genel seçimlerde büyük başarı yakalamak. Yerel seçimler bizim için çok önemli, Büyükşehir bizim için çok önemli, aynı şekilde ilçe belediyeleri bizim için çok önemli. İnşallah Ali Çankır'ın başkanlığında bu seçimlerden zaferle ayrılacağız" dedi.



CHP Aydın İl Başkan Adayı Ali Çankır, Nazilli İlçe Örgütü ziyaretinde kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Çankır, "Oluşturacağımız yönetimle aldığımız sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğu almaya da hazırız. Ben her yerde şunu söylüyorum. Biz duvarları kaldırmak, köprüleri kurmak zorundaydık. Bu köprüler kuruldu. Buradan aldığımız güçle 2019 yerel seçimlerinde Aydın'ın 17 ilçesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağına, Büyükşehir belediyemizin de güçleneceğine inanıyorum. Birlik beraberliğin ışığının yakıldığı ilk yer Nazilli oldu. Bunun önümüzdeki seçimlerde Nazilli'ye yansıması mutlaka olacak. Çünkü biz Nazilli'de bu birlik beraberliği sağlayarak yola çıktık. Benim kendi ilçemde bu birlik beraberliği sağlamadan yola çıkmamın bir inandırıcılığı olmazdı. İlçe Başkanım Ali Deveci'nin, ilçe yönetiminin ve Nazilli örgütünün teveccühleriyle biz bu birlikteliği sağladık ve buradan aldığımız güçle bunu bütün Aydın'a yaydık. Bu birlikteliğin gücüyle 2019 yılında yapılacak olan her iki seçimden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferle ayrılacağına inanıyoruz" dedi. - AYDIN