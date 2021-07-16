Kümbet mahallesi meydanı yenilendi

Mahalle muhtarlığı çevresinde çeşitli çevre düzenlemeleri yapılarak, zemin kilitli parke taşı ile kaplandı. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin gönderdiği kamelyalar ile muhtarlığın bulunduğu alan vatandaşların hoşça vakit geçirebileceği bir duruma getirildi.

Seyitgazi'ye bağlı Kümbet mahallesindeki mahalle muhtarlığının bulunduğu alan Seyitgazi Belediyesi tarafından yenilendi.

Kümbet Mahalle Muhtarı Gazi Ay; ' Muhtarlık binamızın çevresi zamana karşı koyamayarak oldukça yıpranmıştı. Seyitgazi Belediye Başkanımız Uğur Tepe ve Seyitgazi Belediyemiz personelleri tarafından muhtarlık binamız çevresi düzenlendi. Başkanımız Uğur Tepe ve ekibine şahsım ve mahallelim adına teşekkür ederim.' dedi.

Düzenlemeler sonrasında Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe: ' Kümbet Mahalle binamızın çevresinde gerekli düzenlemeleri yaptık, kilitli parke taş döşeme çalışmamızı tamamlandık. Eskişehir Odunpazarı Belediyemizin kamelya desteği ile meydana yerleştirilen kamelyalar vatandaşlarımızın oturup sohbet edebileceği şekilde konuşlandırıldı. Destekleri için Odunpazarı Belediye Başkanımız Av. Kazım Kurt'a teşekkür ederiz. Tüm halkımıza hayırlı olsun.' şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler