İklim kanunu nedir, maddeleri nelerdir? Türkiye iklim yasasını kabul etti mi? - SON DAKİKA

İklim Kanunu nedir, kapsamı ve maddeleri neleri içeriyor? Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırladığı yasal düzenlemeler kamuoyunun gündeminde yer alırken, "Türkiye İklim Kanunu'nu kabul etti mi?" sorusu da merakla araştırılıyor. Çevre politikalarının ve sürdürülebilirlik adımlarının yasal zemine oturtulmasını hedefleyen bu düzenlemenin içeriği ve Meclis süreci yakından takip ediliyor. İşte Türkiye'nin iklim yasasıyla ilgili son gelişmeler ve kanunun detayları…

İKLİM KANUNU NEDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde kabul edilen yeni kanun teklifi, iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımları ve bu konuda yapılacak düzenlemeleri belirliyor. Kanun, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğiyle uyum faaliyetlerinin planlanıp uygulanmasına dair yasal ve kurumsal çerçeveyi de kapsıyor. Ayrıca, iklim hukukuyla ilgili önemli kavramlar tanımlanarak hukuki altyapı güçlendiriliyor. Bunlar arasında "İklim Adaleti", "Net Sıfır Emisyon", "Karbon Kredisi", "Adil Geçiş", "Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)" gibi terimler yer alıyor.

Kanuna göre, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, kamu yararını gözeterek alınacak tedbirlere ve düzenlemelere uymak ve bu tedbirleri uygulamak zorunda olacak.

İklim kanunu nedir, maddeleri nelerdir

İKLİM KANUNUNUN MADDELERİ NELER?

Yeni kanun teklifi ile birlikte, ithal edilen malların sera gazı emisyonlarının denetlenmesi amacıyla Karbon Düzenleme Mekanizması kurulması öneriliyor. 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşılabilmesi için sera gazı emisyonları azaltılacak.

İklim Değişikliği Başkanlığı, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerindeki ilerlemeleri takip edecek. Bu doğrultuda, Emisyon Ticaret Sistemi ve Karbon Piyasası Kurulu gibi yeni yapılar oluşturulacak.

Teklif, sera gazı emisyonlarına dair yasaklar ve sınırlamalara uymayanlar için yaptırımlar da öngörüyor. Sera gazı emisyonu raporunu süresi içinde sunmayanlara, 500 bin ile 5 milyon lira arasında para cezası uygulanacak. Ayrıca, seragazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere ise 1 milyon ile 10 milyon lira arasında ceza kesilecek.

Ozon tabakasına zarar verecek maddeleri kullanan, ithal eden ya da ticaretini yapanlara 2,5 milyon lira idari para cezası verilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, 3 yıl içinde Emisyon Ticaret Sistemi'nde yer alacak işletmeler, sera gazı emisyon izni almak zorunda olacak.

Ayrıca, mevzuat ve planlama araçlarına ilişkin hazırlık ve uyarlama yükümlülüklerinin, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 31 Aralık 2027'ye kadar yerine getirilmesi gerekiyor. Bu süreyi, Cumhurbaşkanı bir yıl uzatmaya yetkili olacak.