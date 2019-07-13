İklim Değişikliği, 30 Yıl İçinde İzmir'in Havasını Adana Gibi Yapacak

İklim değişikliği ve küresel ısınma, çağımızın en büyük problemleri arasında ve bu kapsamda İsviçre'deki Crowther Laboratuvarında yapılan araştırmada 2 derecelik bir sıcaklık artışının dünya kentlerini nasıl değiştireceği incelendi. Yapılan araştırmada Bursa'nın havasının Adana'ya, Gaziantep'in havasının Erbil'e, Adana'nın havasının ise Lefkoşa'ya benzeyeceği gözlemlendi.

Diğer dünya kentlerine bakıldığında kapalı havası ve sık sık yağan yağmurlarıyla bilinen İngiltere'nin başkenti Londra'nın Barcelona kadar sıcak olabileceği söylenirken, soğukluğuyla bilinen Rusya'nın başkenti Moskova'nın havasının Sofya'ya benzeyeceği ifade edildi.

Böyle giderse Avrupa'da yaz ayları şu ankinden 3,5 derece daha sıcak, kış ayları ise şimdiki havalardan 4,7 derece daha sıcak olacak. Tropikal bölgelerdeyse bu durum kendisini aşırı kuraklık ve yoğun yağış olarak gösterecek.

Exeter Üniversitesi uzmanlarından olan James Dyke, "Benim için bu çalışmadaki en etkileyici nokta, Ekvator çizgisine yakın 100 kentin, insanlık tarihinde daha önce görülmemiş iklimleri yaşayacak olmaları. Bu durum da bu şehirlerin hala yaşanılabilir olup olmayacağı sorusunu gündeme getiryor. Büyük bir yerinden olma ve göç senaryosuyla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Zürih Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinin başkanı Jean-Francois Bastin, insanların davranışlarıyla ilgili olarak, "Tarih bize tekrar tekrar şunu gösterdi; gerçekler ve veriler insanların inançlarını ya da hareketlerini değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Meteoroloji Kurumu'nda profesör olan Richard Betts ise birçok bölgenin daha önce görülmeyen iklimlerle karşılaşacağını söyledi. 2050 yılına kadar dünya sıcaklık artışının 2 derece olacağı tahmin edilirken bu artışın 2100 yılında 2,9 ile 3,4 arasında artış göstereceği öngörülüyor.

Burada asıl tedirgin edici olay ise bu çalışmada ortaya koyulan tahminlerin karbon salınımının azaltılması için harekete geçilen bir gelecek varsayılarak yapılması. Birleşmiş Milletler'e göre ortalama sıcaklık artışının 1,5 derecenin altında kalabilmesi için, karbon salınımının 2030'da neredeyse yarı yarıya azaltılması, 2050'de de tamamen bitirilmesi gerekiyor.