İkizler burcunda Yeniay! Yeniay burçlara etkileri neler? Yeniay ne zaman? Başlatma enerjisine sahip Yeniay, ikizler burcunda! Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, İkizler burcundaki Yeniay'ın burçlara etkilerini yorumladı. Buna göre, koronavirüsle ilgili yeni tedavi yolları bulunabilir. Peki, İkizler burcunda Yeniay en çok hangi burçları etkiliyor?

Mayıs ayında gerçekleşen Yeniay ile hava durumunda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Günlük hayatı sekteye uğratacak olaylar meydana gelebilir. Kariyerine önem verip emin adımlarla ilerleyenler büyük başarılar yakalayabilir. İşte, İkizler burcunda Yeniay 2020 etkileri...

22 Mayıs'ta 20:38'de İkizler burcunun 2 derecesinde bir yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritanın 6. evinde olduğu için; sağlık, çalışanlar ve günlük hayatla ilgili düzenlemeler iki hafta boyunca ön plandaki konular. Yeniaylar genel olarak başlatma enerjisi taşırlar. Bu sebeple de; sosyal hayata dair yeni kural ve uygulamaların geleceğini ve Covid 19'la ilgili yeni tedavi metotları bulunacağını söyleyebiliriz.

AYRILANLAR BARIŞABİLİR!

Yeniay'ın hava grubu ve değişken İkizler burcunda olması nedeniyle; meraklı, araştırmacı, kararsız, sosyal ve değişken bir ruh halinde olabiliriz.Gökyüzündeki genel enerjiler aldanmaya ve aldatılmaya çok müsait. Bu sebeple; aşk , para, alım, satım konularında önemli kararlar almak için 26 Haziran sonrasını beklemekte yarar var. Bu dönem eski aşklar tekrar barışmak isteyebilirler. Ancak genel anlamda sonu pek iyi olmayacağı için Temmuz'un ilk haftasını beklemek en iyisi.

DOĞA OLAYLARI ARTABİLİR!

Yeniay'ın kavuştuğu sabit yıldız etkisiyle; hava şartlarında beklenmedik olaylar gelişerek, tarım sektörünü olumsuz yönde etkileyebilir. Şehir içi trafik kazalarında artış olabilir. Su ile ilgili bazı kazalar veya sel olayları yaşanabilir. Çalışma hayatında disiplinli ve sorumlulukla işini yapanlar güzel başarılar elde ederek, gelirlerini artırabilirler. Evlilik ve ortaklıklarda, geçmişten gelen bazı ani krizler çıkabilir. Sorunun bir kadın yüzünden çıkma ihtimali yüksek. Ancak akılcı hareket edilerek, sorun aşılabilir. Bazı ticari anlaşmalar bozulabilir.

Yeniay'ın aldığı İlahi destek etkileriyle; gelişebilecek aksilikleri büyük oranda çözme imkanı mevcut. Son 6-7 aydır olgunlaşan ancak, sorumluluk almaktan kaçındığınız konularda değerlendirme ve yapılandırma yapmak için güzel bir dönem.

YENİAY HANGİ BURÇLARI ETKİLİYOR?

Yeniay'da anın yükselen burcu Yay. Bu nedenle olaylara pozitif, derin ve felsefik yaklaşmanın daha iyi sonuç vereceğini söyleyebiliriz. Yeniay'dan en çok etkilenecek burçlar ise; İkizler, Yay, Başak ve Balık burçlarının ilk haftasında doğanlar olacak.