İkiz şelalelerde kartpostallık görüntüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İkiz şelalelerde kartpostallık görüntüler

19.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:08

İkiz şelalelerde kartpostallık görüntüler Ordu'nun Kumru ilçesinde bulunan ve az sayıda kişi tarafından bilinen 'ikiz şelaleler', yaprak dökümüyle birlikte kartpostallık görüntüler sunuyor.

İkiz şelalelerde kartpostallık görüntüler

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde bulunan ve az sayıda kişi tarafından bilinen 'ikiz şelaleler', yaprak dökümüyle birlikte kartpostallık görüntüler sunuyor.

Ordu'nun, birbirinden eşsiz yaylaları, yaz aylarında yeşilin her tonunu bünyesinde bulundurduğu gibi, diğer mevsimlerde de ayrı bir güzellik ortaya koyuyor. Ordu genelinde bulunan ve bazıların halen az sayıda kişiler tarafından bilinen şelaleler de, yaz aylarında olduğu kadar sonbahar ve kış aylarında da eşsiz bir manzara ortaya çıkartıyor.

Kumru ilçesi Duman Mahallesi'nde bulunan ve az sayıda kişi tarafından bilinen, iki farklı noktadan göle akan 'ikiz şelaleler' de ziyaretçilerini bekliyor. Karadeniz ormanlarının arasında bulunan ve yaprak dökümüyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturan şelaleler, kimi zaman ziyaretçilerin uğrak noktalarından birisi oluyor.

İkiz şelalelerde kartpostallık görüntüler
İkiz şelalelerde kartpostallık görüntüler
İkiz şelalelerde kartpostallık görüntüler
İkiz şelalelerde kartpostallık görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EVİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Varank Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Arto Ezgi Mola Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Samet Aybaba Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İkiz şelalelerde kartpostallık görüntüler | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 12:10:29. #1.14#
title