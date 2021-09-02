İKİZ KARDEŞLERİN İSTEĞİ YERİNE GELDİ
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İKİZ KARDEŞLERİN İSTEĞİ YERİNE GELDİ

İKİZ KARDEŞLERİN İSTEĞİ YERİNE GELDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ikiz kardeşlerin isteğini yerine getirdi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ikiz kardeşlerin isteğini yerine getirdi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ikiz kardeşlerin isteğini yerine getirdi.

Tokat Belediyesi Beyaz Masayı arayarak, Karşıyaka Spor Kompleksi içerisinde yer alan parktaki salıncakların aynı renk olmasını isteyen 4, 5 yaşındaki Murat ve Harun ikiz kardeşlerin talebi yerine geldi.

Her gün evlerinin karşısında yer alan parkta aynı renk salıncağa binmek için birbiriyle yarışan ikiz kardeşler için salıncaklar aynı renge boyandı.

Tokat Belediyesi Beyaz Masaya durumun bildirilmesiyle birlikte harekete geçen Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri belirtilen salıncakları aynı renk yaparak, ikiz kardeşlerin küçük sorununa çözüm getirdiler.

Başkan Eroğlu, Parkta Ziyaret Etti

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ikiz kardeşler Murat ve Harun'u parkta ziyaret ederek mutluluklarına eşlik etti.

Aileleriyle birlikte parkta eğlenen çocukları ziyaret eden Başkan Eroğlu, "Parklardaki salıncaklarımızı farklı renklerde yapıyoruz. Ancak ikiz kardeşlerin tek renk salıncağa binmek için birbiriyle yarışan kardeşlerin bu tebessüm ettiren sorunlarına çözüm ürettik. Bu iki güzel evladımızın isteklerini yerine getirerek iki salıncağı da mor renk yaptık. Artık iki kardeş aynı renk salıncağa aynı anda binecekler. Rabbim hayırlı ömürler versin. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek her şeye bedel" dedi.

İkiz kardeşlerin babası Hakan bey ise Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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