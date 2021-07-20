İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı
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İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı

İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

İkiz kız kardeşleri zorla diz çöktürdü, elleriyle saçlarını toplamalarını istedi. 18 yaşındaki kardeşler korku içinde beklerken, henüz 17'sindeki cani, o anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

Dehşete düşüren olay, Brezilya'nın kuzeydoğusunda meydana geldi. Bir şüpheli, ikiz kız kardeşleri vurduğu ve çete bağlantılı infazları sosyal medyada canlı yayınında yayınladığı iddiasıyla tutuklandı.

Amália Alves ve Amanda Alves olarak teşhis edilen 18 yaşındaki kurban ikizler, geçen Çarşamba sabahı, öldürdüklerinden saatler sonra Pacajus, Ceará'daki bir konut kompleksinin arkasındaki yolun kenarında ölü bulundu.

Rahatsız edici video kaydında, iki kardeş yan yana diz çökmüş şekilde görülüyor. Görünüşe göre her ikisi de 17 yaşındaki zanlı Mateus Abreu tarafından başlarının arkasından ateş etmeden önce saçlarını topuz yapmak zorunda kaldı.

Yetkililer infazlar için bir gerekçe sunmazken, Jornal de Brasília gazetesi ikiz kardeşlerin yerel uyuşturucu satıcılarının karıştığı olaylardan haberdar oldukları için öldürüldüklerini yazdı.

17 yaşındaki Abreu, daha sonra kızlardan birine iki el ateş etti ve diğer kurbana da dört kurşun daha sıktı. Cesetlerin yerde fark edilmesi üzerine mahalle sakinleri polise haber verdi.

Amanda Alves, üç yaşında bir çocuk annesiydi. Amália Alves'in ise henüz altı aylık bir oğlu vardı. Abreu, Çarşamba günü geç saatlerde Ceará Sivil Polisi tarafından tutuklandı.

Brezilya gazetesi Diario do Noreste, suç makinesinin 2020'de ve bu yıl, yasa dışı silah bulundurma, hırsızlık ve kasten yaralamadan yedi kez tutuklandığını bildirdi.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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