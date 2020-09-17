İkinci kez maske kuralını ihlal eden kadından polise pişkin sözler İkinci kez maske kuralını ihlal eden kadından polise pişkin sözler Dakikalarca polise dirense de ceza yemekten kurtulamadı Maskesi olmadığı için polis tarafından uyarılan kadın: "Kimliğim yok gel evime al" "Beni mi döveceksiniz" Hakaretlere rağmen polisler soğukkanlılığını korudu İkinci...

İkinci kez maske kuralını ihlal eden kadından polise pişkin sözler

Dakikalarca polise dirense de ceza yemekten kurtulamadı

Maskesi olmadığı için polis tarafından uyarılan kadın: "Kimliğim yok gel evime al"

"Beni mi döveceksiniz"

Hakaretlere rağmen polisler soğukkanlılığını korudu

İkinci kez maskesiz sokağa çıkan kadına cezai işlem uygulandı

ÇORUM - Çorum'da açık alanlarda getirilen maske takma mecburiyetine uymayan bir kadın, ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine direndi ancak ikinci kez maskesiz sokağa çıktığı öğrenilen kadına ceza yemekten kurtulamadı.

İçişleri Bakanlığı Covid-19 tedbirleri kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında polis ekipleri Gazi caddesinde üzerinde elinde maskesi ile gezen bir kadın ile karşılaştı. Kendisini uyaran polise hakaretler yağdıran kadın herkesi çileden çıkardı.

Elinde maskesi ile caddede gezen ve isminin Sevda Zor olduğu öğrenilen kadın, polisleri görünce ara sokağa girerek maskesini takmaya çalıştı. Bunu fark eden polisler, kadının yanına gitti. Polisler herhangi bir şey söylemeden konuşmaya başlayan kadın, "Ne oldu ya, Ne var ya, ne var daha yeni çıktım. Olay çıkarmayın. Neden yakalıyorsunuz. Saldıracak mısınız. Dövecek misiniz" şeklinde konuştu.

Kadından sakin olmasını isteyen polisler Sevda Zor'dan kimliğini talep etti. Polis ekiplerine tepki göstermeye devam eden kadın, "Kimliğim yok kardeşim yeni çıkarttım. Gel evime al o zaman. Yemin ediyorum kimliği yok" şeklinde bağırarak konuşmasını sürdürdü.

Kadının sakinleştirmeye çalışan polisler, "Bu maskeyi kendimiz için, çocuklarımız için, sağlığımız için takacaksınız. Bizi görünce takmayacaksınız" diyerek kadını uyarmaya devam etse de Sevda Zor, uyarılara aldırış etmedi.

Maskesini taktıktan sonra şovunu yapmaya ve polislere bağırmaya devam eden kadın, "Benimi dövecekmisiniz. ya dövüyorsunuz siz. Bütün polisler dövüyor. Ben polisleri döven birileri olarak biliyorum. Kimliğim yok ekipler adresime gelir veririm. Ben sizinle karakola gitmek zorunda değilim. Geleceksin kimliğimi alacaksın. Şuna bak adamlar beni gafil avladı" ifadelerini kullandı.

Soğukkanlılığını korumaya çalışan polisler, kadını uyarmaya devam etse de Sevda Zor bağırmaktan vazgeçmeye devam ederek, "Özellikle çıkıyorsun önüme. Kaç oldu beş kez oldu. Birde anlaşmış gibi dört kişi geliyorlar şunlara bak ya gündem yapmak için yapıyorlar havalı şeyler. Cebinize para doldurmayı bilirsiniz başka ne bileceksiniz" diye konuşmasını sürdürdü.

Polisin hiçbir şey yapmamasına ve nezaket kuralları çerçevesinde uyarılarına aldırış etmeyenkadın, "Beni zorla alamazsın. götüremezsin. Meydan dayağı da atamazsın. Sizin planınız altıncı rakamı uygulamak. Plancı şeyler"

Kimlik sorgusu yapılan kadının ikinci kez kurallara uymadığı ortaya çıkınca polisler kadına cezai işlem uyguladı.

Kaynak: İHA