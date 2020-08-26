İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı İkinci kez baba olmak için gün sayan Alişan, önceki akşam bir mekandan çıkarken basın mensuplarıyla sohbet etti. Kızına isim düşündüklerini söyleyen Alişan, "Plakaya göre isim seçeceğiz" diyerek herkesi şaşırttı.

Şimdilerde Star TV ekranlarında program sunan Alişan ve Demet Akalın önceki akşam Ulus'taki bir restorandan çıkarken görüntülendi. 3 saat süren yemeğin ardından mekandan çıkan ünlü isimlerde Alişan, yeni doğacak bebeğine isim bulma yöntemlerinden bahsetti.

"PLAKAYA GÖRE İSİM SEÇECEĞİZ"

Habertürk'te yer alan habere göre: İkinci kez baba olmak için gün sayan ve geçtiğimiz günlerde çocuğunun kız olduğunu öğrenen Alişan, "Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz. Plakaya göre isim seçeceğiz. A ve B plakamız var ama seri bozulacak gibi duruyor" dedi.

KAZADAN SONRA YENİ ARABA ALDI

Geçtiğimiz aylarda eşi Buse Varol, oğlu Burak ve bakıcısıyla İzmir'e gitmek isteyen Alişan, yolda aracın hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazadan ufak tefek sıyrıklarla kurtulan Alişan, güvenliğiyle bilinen bir markadan yeni araç aldı. Şarkıcının aracı eylül ayında teslim edilecek.