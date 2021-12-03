İkinci kez ailesinin evinden kaçtıktan sonra saçlarını kazıtan Fatma'nın son hali Esra Erol'u yıktı
İmam nikahlı evli ve 2 çocuklu adama kaçan ve sonrasında Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma, bir kez daha aynı adama kaçtı. Resmi nikahı olan Ahmet'e yeniden kaçan Fatma'nın saçlarını kazıttığı son hali herkesi hüzünlendirdi.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan Melahat Oruç, yüzde 50 engeli olan 19 yaşındaki kızı Fatma Oruç'un imam nikahlı evli olan iki çocuk babası Ahmet'e kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Fatma ise kaçtığı Ahmet'le nikah kıydıklarını söyleyerek önce ailesinin yanına dönmek istemedi sonra da kararını değiştirerek annesiyle evine geri döndü. Ailesiyle bir süre yaşayan Fatma, yine evden kaçtı.
SAÇLARINI KAZITTI
Baba evine döndükten sonra tekrar kaçan Fatma'nın son hali başta Esra Erol olmak üzere herkesi hüzünlendirdi. Ailesinin yanından yine Ahmet'in yanına kaçan Fatma, saçlarını kazıttı. Fatma'nın o halini gören Esra Erol ise şaşkınlığını gizleyemedi.
ESRA EROL: FATMA'NIN HALİ İÇLER ACISI
Konu hakkında bilgi veren Erol, "Fatma'yı bir şekilde ikna ederek buradan ailesinin yanına gönderdik. O bizim için gerçek anlamda mutlu sondu. Fakat sonra orada durmayıp kadın sığınma evine gidiyor oradan da çıkıp Ahmet'e gidiyor. Fatma'nın son halini birazcık içler acısı. Ahmet'in evindeyken Fatma'nın saçlarını kazımışlar. Şimdi çok şükür ki Fatma ailesinin evine dönmüş" dedi
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