İkinci Final Fantasy VII Remake Bölümü Salgından Fazla Etkilenmemiş
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İkinci Final Fantasy VII Remake Bölümü Salgından Fazla Etkilenmemiş

Üretici Yoshinori Kitase yüreklere kısmen su serpen bir açıklamada bulundu. COVID-19 salgını ikinci Final Fantasy VII Remake bölümü açısından çok fazla bir etkiye yol açmamış.

İkinci Final Fantasy VII Remake Bölümü Salgından Fazla Etkilenmemiş
07.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:47

Üretici Yoshinori Kitase yüreklere kısmen su serpen bir açıklamada bulundu. COVID-19 salgını ikinci Final Fantasy VII Remake bölümü açısından çok fazla bir etkiye yol açmamış. Ancak olası bir gecikmenin yaşanacağına işaret ediliyor.

2015 yılının E3 fuarında duyurulmuş olan Final Fantasy VII Remake, uzun uzadıya bir geliştirme sürecinin ardından, en nihayetinde bu yılın Nisan ayı içerisinde PlayStation 4 versiyonu ile bizlerle buluşmuştu. 10 Nisan 2021 tarihinden itibaren diğer platformlara da çıkacak ki bunlardan bir tanesinin PC olduğu kesinleşmişti.

Geleneksel yeniden yapımların aksine Final Fantasy VII Remake, bir bütün halinde değil de bölümler halinde oyuncuların beğenisine sunuluyor. Bu bağlamda, mevcut oyunda hikayenin sadece Midgar şehrinde geçen kadarı bulunuyor. Geri kalanı ise ikinci ve duruma göre üçüncü bölüm ile devam edecek ve tamamlanacak.

İkinci Final Fantasy VII Remake Bölümü Gecikebilir

Bildiğiniz üzere dünya olarak başımızda COVID-19 gibi zaman geçtikçe daha da ciddi hale gelen bir salgın var. Haliyle oyunların geliştirilme süreçleri de bu salgından ister istemez etkileniyor ki ertelendiklerini de görmüştük. Hal böyle olunca, sıradaki Final Fantasy VII Remake bölümünün akıbeti de merak ediliyordu. Ancak görünüşe göre çok korkulacak bir şey yok.

The Guardian tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Üretici Yoshinori Kitase, "Oyun için çıkış tarihi koyarken kimse bu gibi küresel salgının olabileceğini tahmin etmemişti ve oyunun bu benzeri yaşanmamış durum sırasındaki çıkışı bizi gafil avladı." yorumunda bulundu ve devam etti: "Şu anki durumda, ekip oyunu evden çalışarak geliştirmeye devam ediyor. Bundan dolayı performansımız geçici olarak % 100 verimliliğin altına inecek ama uzun vadede büyük bir etki yaratmayacağını düşünüyorum."

Final Fantasy VII Konusu

Oyunda Cloud Strife isimli bir paralı askeri yönetiyorsunuz. Senaryo boyunca, beraberinizdeki grubunuzla dünyayı kontrol eden ve gezegenin yaşam esasını enerji kaynağı olarak kullanan devasa bir şirketi durdurmaya çalışacaksınız. Olaylar ise sizi ve müttefiklerinizi Sephiroth isimli yarı tanrı olarak doğmak isteyen bir süper insanın peşine düşürecek.

Kaynak: Tamindir

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