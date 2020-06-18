İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu Her geçen gün koronavirüs vakalarının arttığı Karabük'te dün 61 olan yeni vaka sayısı 73'e yükseldi. Son 24 saatte 21 kişinin hastaneden taburcu edildiği kentte sık sık uyarı anonsları yapılıyor.

Ramazan Bayramı öncesi korona virüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları artmaya devam ediyor. Üç haftalık süreçte meydana gelen toplam vaka sayısı 73'e yükseldi. 52 KİŞİNİN TEDAVİLERİ HASTANEDE YAPILIYOR İkinci dalga endişesinin yaşandığı kentte 52 kişinin tedavileri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılırken, 21 kişinin ise evlerinde tedavileri sürüyor. SIK SIK ANONS YAPILIYOR Anonslarla sık sık sosyal mesafe kuralı uyarısının yapıldığı, vatandaşların maske kullanımı ve hijyenlerine dikkat etmesi gerektiği hatırlatılıyor. İlde artan vakalarla ilgili dün açıklama yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Bana göre birincisinden daha da vahim sonuçlar ortaya çıkabilir, başlamış durumda" demişti. Kaynak: İHA