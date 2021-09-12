İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 6. Bölüm izle! İkimizin Sırrı yeni bölümde neler olacak?

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı İkimizin Sırrı bugün 6. Bölümü ile ATV ekranlarında yayınlanacak. 6. Bölümü izlemek isteyen seyirciler İkimizin Sırrı canlı izle! İkimizin Sırrı canlı yayın izle! diye aratmakta. Peki,İkimizin Sırrı canlı izleme linki var mı? İkimizin Sırrı 5. bölümde neler olacak? İkimizin Sırrı 6. bölüm fragmanı çıktı mı? İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu? ATV İkimizin Sırrı canlı yayın izle! İkimizin Sırrı canlı izle! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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İKİMİZİN SIRRI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Alp ve Neva evliliklerinin gerçekçi görünmesi için hazırlıklara başlarlar. Ece'nin bir anda hayatına dahil olmasıyla şok yaşayan Alp, holdingde onunla zaman geçirmek zorunda kalır. Seylan, Neva'nın kendisine donör olmasından şüphelenince Alp ve Neva'nın ne yaptığını araştırmaya başlar. Diğer yandan Alp ile devamlı birlikte görünen Neva iyice dikkatleri üzerine çekince restoranda zor duruma düşer.

İKİMİZİN SIRRI SON BÖLÜM İZLE!

İKİMİZİN SIRRI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alp ve Neva evlilik sırlarını zor da olsa korumayı başarır. Diğer yandan Emir ve Korhan tehlikeli bir ortaklığın tohumlarını atarlar. Neva mutfağın başına geçmiştir, fakat önce ekibe kendini ispat etmek zorundadır. Alp'in yaptığı büyük iş anlaşması şerefine özel bir davet düzenlenir. Alp ve Neva bu özel gecede hiç beklemedikleri yerlerden sınanacaktır.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU NEDİR?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

Leyla Feray : Neva Canpolat

Aras Aydın : Alp Karahun

Dolunay Soysert

Engin Alkan : Kasım Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Tülay Günal : Türkan Karahun

Bestemsu Özdemir : Ece

Deniz Hamzaoğlu : Korhan

Berrin Arısoy

Ceyhun Mengiroğlu : Emir

Çağrı Çıtanak : Berk

Irmak Örnek

Sacide Taşaner

Tarık Uğur Özenbaş

Ahsen Türkyılmaz

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