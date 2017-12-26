İkilim Değişikliği Projesi Hayata Geçiyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin ortağı olduğu 'İklim Değişikliğinde Geliştirilmiş Kapasite ve Farkındalık ile Daha İyi Geleceklere' projesinin açılış töreni gerçekleşti.



Törene Bilecik Valisi Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, kaymakam ve belediye başkanları ile proje paydaşlarından temsilciler katıldı.



Bilecik Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan projede, Mühendislik Fakültesi Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen ve Yabancı Diller Bölümü Öğretim Elemanı Emre Engin görev alıyor. Amacı; iklim değişikliği konusunu bölgede etkin ve yenilikçi yöntemlerle tanıtmak, farkındalık yaratmak ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlamak olan proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yayınlanan 'Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı' kapsamında destekleniyor. Proje, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programı kapsamında Bilecik'te hibe almaya hak kazanan ilk proje olma özelliği taşıyor. Toplam bütçesi 54 bin 565 Avro olan projenin ortakları arasında; Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi, Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bilecik Edebali Kültür ve Araştırma Derneği ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği de yer alıyor. 18 ay sürecek proje kapsamında; hedef grupların iklim değişikliği konusundaki mevcut farkındalık düzeyi belirlenip günlük yaşam için karbon ayak izi salınımları hesaplanacak. İklim değişikliği konusunda düzenlenecek eğitim, panel ve diğer etkinliklerle beraber hedef kitlenin tüketim alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını değiştirerek ildeki karbondioksit salınımının azaltılması konusunda bilinç oluşturulmaya çalışılacak. Elde edilen verilerle, bölgenin uzun dönemli çevresel kalkınmasına ve iklim değişikliği konusundaki farkındalık yaratma ve kapasite geliştirilme faaliyetlerine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlanacak. - BİLECİK