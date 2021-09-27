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Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada Kaza yapan araçlardan biri, çarptığı elektrikli bisikletleri etrafa savurdu Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Kaza yapan araçlardan biri, çarptığı elektrikli bisikletleri etrafa savurdu

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, otomobillerden birisi park halindeki elektrikli motosikletlere çarpınca ortalık savaş alanına döndü. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Evrenseki Turizm Caddesinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Akgül yönetimindeki 42 AAN 94 plakalı otomobil ile Hasan Çetin'in kullandığı 07 LRA 36 plakalı otomobil, Jandarma kavşağında çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücülerinden Hasan Çetin ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sami Kaplan yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet ve araç parçaları yola savruldu

Kaza yapan 42 AAN 94 plakalı araç, çarpışmasının şiddetiyle turistlere kiraya verilmek üzere yol kenarında park halinde bulunan ve bir rent a-car firmasına ait olduğu belirlenen 3 adet elektrikli motosiklete çarptı. Elektrikli motosikletlerden 2 tanesi kullanılamaz hale gelirken etrafa saçılan otomobil ve motosiklet parçaları ortalığın savaş alanına dönüşmesine neden oldu.

Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Son dakika: Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
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