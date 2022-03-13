KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - İki mevsim bir arada... Yükseklerde Kar, alçaklarda bahar var

ANKARA Ankara'nın ormanları ile tanınan ilçesi Kızılcahamam'da baharın gelmesiyle birlikte doğal uyanmaya başladı.

Kızılcahamam'ın yüksek dağlarında kar etkisini sürdürürken, dağların eteklerinde ise yılkı atları çayırlara indi, çiğdemler çiçek açtı. Işık Dağı zirvesi ve yaylalarda yağan karın etkisi devam ederken, Karagöl'ün buzlu görüntüsü kampçıları kendine çekiyor. Güzel havaları fırsat bilen kampçılar, kar altındaki Işık Dağı'nda kamp yapmaya başlarken, çiçeklerin açtığı Işık Dağı eteklerinde ise tam bir bahar havası yaşanıyor. Karların erimesiyle birlikte yılkı atları çayırlarda otlamaya başlarken, karların arasından başlarını çıkartan çiğdemlerin görüntüsü ise kendine hayran bırakıyor.