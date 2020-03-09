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Dünya Kadınlar Günü, Vasfi Rıza Zobu, Nevra Serezli, Güncel

İki kuşak ödüllendi

"YEKÜV Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri"ne bu yıl Türk tiyatrosunun duayen ismi, usta oyuncu Nevra Serezli ve çiçeği burnunda tiyatro oyuncusu Emir Özden'i layık gördü.

09.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:51
İki kuşak ödüllendi

Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri kapsamında Nevra Serezli'ye "Onur Ödülü", Emir Özden'e de "Umut Vadeden Genç Tiyatro Sanatçısı Ödülü" verildi. Nevre Serezli "Dünya Kadınlar Günü"nün kutlandığı güne denk gelen ödülü çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Yirmi sekiz yıldan beri üniversiteli otuz bin gence karşılıksız burs vererek eğitimlerine katkıda bulunan YEKÜV eğitim vakfı, her yıl düzenli olarak verdiği "Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri" sahiplerini buldu. Bu yıl "Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri" kapsamında Nevra Serezli'ye "Onur Ödülü", Emir Özden'e de "Umut Vadeden Genç Tiyatro Sanatçısı Ödülü" verildi. Profilo Kültür Merkezi Sahnesi'nde geçtiğimiz pazar günü sahnelenen ve büyük ilgi gören "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyunun sonunda düzenlenen törende başrol oyuncusu Nevra Serezli ödülünü alkışlar arasında vakıf başkan yardımcısı Tülay Erkan'dan aldı. Törende "Süper İyi Günler" adlı oyundaki rolü ile başarılı bir performans sergileyen genç tiyatro sanatçısı Emir Özden'e ise ödülünü vakıf başkanı H. Işın Özdemir verdi. Tören sırasında sahnede bulunan Tiyatro Kare'nin kurucusu Nedim Saban "Çok gururluyuz oyunlarımız seyirciden büyük ilgi görüyor, oyuncularımız ödüller alıyor. Nevra Serezli bizim için çok büyük bir kazanç ve bize güç veriyor" dedi.

İki ayrı kuşak tiyatrocu ödül aldı…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen ödül töreninde iki farklı kuşaktan tiyatro sanatçının ödül alması ile ilgili olarak Nevra Serezli duygularını söyle dile getirdi "Tiyatroda kuşak olmaz yaş farkı olmaz ölene kadar sahneye çıkılır. Sadece tiyatroda bu fark yoktur. Emir'i ilk oyununda izlemiş ve çok beğenmiştim. Tiyatro için büyük bir kazançtır. Bu yıl altı ödül aldım. Bugün burada aldığım ödülün Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmesi de beni ayrıca mutlu etti. Ödül almak ve onurlandırılmak çok güzel" dedi. Ödül alan Emir Özden'de "Nevra Serezli gibi bir usta ile ödül almak benim için büyük bir onur. İnşallah birlikte bir oyunda rol alırız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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