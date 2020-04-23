İki kız kardeş harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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İki kız kardeş harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Bolu'da 3 ve 7 yaşlarındaki iki kız kardeş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda biriktirdikleri harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

23.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:41
İki kız kardeş harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Bolu'da 3 ve 7 yaşlarındaki iki kız kardeş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda biriktirdikleri harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Bolu'da 50. Yıl İzzet Baysal İlköğretim Okulu 1'nci sınıf öğrencisi Saliha Dursun (7), babasının cep telefonundan 155 Polis ihbar hattını arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Küçük kızın talebi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri Saliha'nın babası İbrahim Dursun'u arayarak, ziyaret etmek istediklerini söyledi. Eve gelen yetkililer, Saliha ve kardeşi Rabia Dursun'un (3) harçlıklarından biriktirdikleri ve ailesinden aldıkları destekle topladıkları 100 lirayı teslim alarak kampanyaya yatırdı.

Baba İbrahim Dursun, "Ben birkaç gün önce balkonda oturuyordum. Saliha telefonumu istedi. 2 dakika sonra 'Ben polisi aradım, harçlıklarımı vermek istiyorum' dedi. Daha sonra yetkililer arayarak Saliha'nın aradığını söylediler. Harçlıklarını kampanyaya bağışladı" dedi.

Bugün bayram olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Saliha ise, "Benim de kampanyaya bir faydam olmasını istedim. Ben 19 lira biriktirmiştim. Kardeşim de 10 lira biriktirmişti. Annem ve babam da biraz verince 100 lira oldu. Bugün 23 Nisan olduğu için çok mutluyum. Bugün bizim bayramımız olduğu için çok mutluyum. Pencerelerimizi süsledik. Herkesin bayramı kutlu olsun" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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