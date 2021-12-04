İki kez kanseri yenen Şükran çocuklara umut dağıtıyor

İZMİR'de Şükran Şahin (14), halk arasında yumuşak doku tümörü olarak bilinen 'rabdomyosarkom' ile verdiği mücadeleyi iki kez kazandı. Doktorların 9 santimetrelik tümör nedeniyle 'Ya bağırsakların dışarıya alınacak ya da yüzde 98 hayatını kaybetme riskin olacak' dedikleri Şahin, mucizevi şekilde bağırsakları dışarı alınmadan hastalığı atlattı. Hayata yeniden tutunan genç kız, şimdi kendisi gibi diğer onkoloji hastası çocuklara yaşadıklarını anlatarak umut dağıtıyor.

Bornova ilçesindeki Fethiye-Gönül Güzelcan Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi olan Şükran Şahin, 2 yıl önce rahim ağzında oluşan şişlik nedeniyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde 9 santimetre büyüklüğündeki şişliğe halk arasında yumuşak doku tümörü olarak bilinen 'rabdomyosarkom' tanısı konuldu. Kemoterapi görmeye başlayan Şahin, 2019'da geçirdiği ameliyatın ardından iyileşse de hastalık peşini bırakmadı. 2020 yılında ikinci kez kansere yakalanan Şahin'e Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde görevli doktorlar bağırsaklarının dışarıya alınması gerektiğini, aksi halde yüzde 98 hayatını kaybetme riski bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine biyopsi için ameliyata alınan Şahin, mucizevi şekilde bağırsakları dışarı alınmadan tedavi edildi. Bunu duyduğu an yaşadığı mutluluğu anlatan Şahin, "Ameliyatta bir mucize oldu. Tümörü doğrudan temizlediler ve bağırsaklarımın dışarı çıkarılmasına gerek kalmadı. Ameliyathaneden çıktığımda tam olarak kendime gelmemiştim. Annemin kapıda birileriyle konuştuğunu ve iyi haberi verdiğini duydum. O an dünyalar benim oldu. Kendimizi kötü senaryoya hazırlamıştık. Bizim için inanılmazdı" dedi.

Şükran Şahin'in annesi ev kadını Fatma Şahin ise (43),"Kızım çok zor bir tedavi atlattı. İlk duyduğum anda bir anne olarak yıkıldım. Özellikle ikinci ameliyat dönemi çok zordu. Bir mucize oldu ve kızım sağlığına kavuştu. Şükran, şimdi oldukça sağlıklı. Kendisi gibi onkoloji hastası çocukların yanında olmak, onları sevindirmek istiyor. Biz de ailesi olarak destekçisiyiz. Diğer çocuklar kızımın desteği ve sürprizleriyle moral buluyor" diye konuştu.