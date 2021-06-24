İki kafadar köyde imkansızı başardı, görenler şaşırıyor
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İki kafadar köyde imkansızı başardı, görenler şaşırıyor

İki kafadar köyde imkansızı başardı, görenler şaşırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nurhan İçmez - Ozan OdabaşoğluTOKAT (İHA) - Tokat'ta köyde yaşayan iki kafadar hurda malzemelerden traktör ile araba yaptı.

Nurhan İçmez - Ozan Odabaşoğlu

TOKAT (İHA) - Tokat'ta köyde yaşayan iki kafadar hurda malzemelerden traktör ile araba yaptı.

Tokat merkeze bağlı Gökdere köyünde yaşayan Cemalettin Uçar (23) ile Serdar Dileç (23) araziye gidip gelmek için araç yapmaya karar verdi. İki kafadar hurda malzemeler toplayarak evlerinin bodrum katında kurdukları atölyede parçaları birleştirdi. Yaklaşık 1 yıllık çalışmanın ardından mini traktör ile arabayı ortaya çıkartan gençler adeta imkansızı başardı. Görenlerin dikkatini çeken araçlar en çok çocukları sevindiriyor. Mini traktörün vagonuna binerek gezen çocuklar eğlenceli anlar yaşıyor.

Cemalettin Uçar, köyde çocukluk yıllarından beri teknolojik işlerle uğraşmayı sevdiklerini söyledi. Hurda malzemeleri toparlayarak evlerinin bodrum katında birleştirdiklerini ifade eden Uçar, "Yaklaşık 1 yılda parçaları birleştirdik. Önümüzde bir model olmadığı için yap boz yapmak uzun sürdü. Tarlaya ulaşımda kullanıyorum. Hedefim bu aracın 4X4'ünü yapmak. Kaportasız sadece şase üzerinde bir arazi aracı yapmayı istiyorum" dedi.

Serdar Dileç de hurda malzemelerden köy şartlarında zorda olsa kendi araçlarını yapmayı başardıklarını belirterek, "Bırakmadık, pes etmedik. Yapılır niye yapılmasın? diye düşündük. Elin yabancıları yapıyor biz Türkler neden yapamasın? dedik. Bu şekilde başlayarak devam ettik. Görenlerin çok dikkatini çekiyor." diye konuştu.

Traktörleri sevdiğini belirten Dileç, "Önceden traktörümüz vardı. O nedenle traktör yapmak istedim. Böyle küçük traktörler sürmek daha hoşuma gidiyor. Kendi yaptığım bir aracı sürmek daha güzel" ifadelerini kullandı.

İki kafadar köyde imkansızı başardı, görenler şaşırıyor
İki kafadar köyde imkansızı başardı, görenler şaşırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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