Karnında Gazlı Bez Unutulan Hasta Ölünce İki Hastaneye Ceza Yağdı

Diyarbakır'da, 2007 yılında ameliyat edilirken, karnında unutulan gazlı bez nedeniyle operasyon sonrası ölen Salih Doğan'ın ailesi Dicle ve Hacettepe Üniversitelerine tazminat davası açtı. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda hastaneleri kusurlu bulunca iki üniversiteye toplam 416 bin liralık tazminat cezası verildi.

BÖBREK RAHATSIZLIĞI ŞİKAYETİ İLE HASTANEYE YATTI

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Bölümü'ne, böbrek rahatsızlığı şikayetiyle başvuran 57 yaşındaki Salih Doğan , 28 Mart 2007 tarihinde ameliyat edildi. Böbreklerindeki kist ve kitle alındıktan sonra 18 Nisan'da taburcu edilen Doğan, rahatsızlığının sürmesi üzerine bu kez Mersin ve Ankara'da hastanelere başvurdu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde iki ameliyat geçiren Doğan'ın karnında, ikinci operasyon sırasında gazlı bez bulundu. Ameliyatta çıkarılan gazlı bezin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda unutulduğu ileri sürüldü. Salih Doğan, olaydan yaklaşık 5 ay sonra, 22 Ağustos 2007'de yaşamını yitirdi.

Yaşlı adam zincirleme ihmallerin kurbanı oldu.

GAZLI BEZ HACETTEPE'DE ALINDI AMA HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Doğan ailesi fertleri ise olaydan sorumlu tuttukları doktorlar ile sağlık personeli hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Bölümü'nde görevli, 6'sı doktor toplam 11 kişi hakkında 'bilinçli ve taksirli ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturması sürdürülürken, aile fertleri maddi ve manevi tazminat davası açtı.

ADLİ TIP GENEL KURULU: DAVALI İDARELERİN HİZMET KURUSU VAR

Diyarbakır 2'nci İdare Mahkemesi'nin talebi üzerine gazlı bezin, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde mi yoksa Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde mi unutulduğuyla ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, Salih Doğan'a uygulanan tıbbi müdahalelerde davalı idarelerin hizmet kusuru bulunduğu vurgulandı.

DİCLE İLE HACETTEPE'YE 416 BİN LİRALIK TAZMİNAT

Raporu dikkate alan Diyarbakır 2'nci İdare Mahkemesi'nce, Salih Doğan'ın ilk ameliyatının yapıldığı ve karnında gazlı bez unutulan Dicle Üniversitesi ile daha sonra operasyon gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi tarafından Doğan ailesine 208 biner liradan toplam 416 bin liralık maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.