İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı

Uzun zamandır ekranlardan uzun olan ve yeni projesi için iki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya, turuncu bikinili pozlarıyla takipçilerini hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun fit görüntüsü dikkat çekti.