İki eğitimcinin hayata geçirdiği projeyle öğrenciler fark yaratıyor
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İki eğitimcinin hayata geçirdiği projeyle öğrenciler fark yaratıyor

24.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:15
İki eğitimcinin hayata geçirdiği projeyle öğrenciler fark yaratıyor

Kuruculuğunu Meram Çarıklar Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Pınar Erbaş ile Selçuklu Ahmet Karacigan Ortaokulu Müdür Yardımcısı Abdullah Erbaş'ın yaptığı "Deyimlerin Yolculuğu, Atamıza Özlem ve Dünyamızda Neler Oluyor?" projeleri ile öğrenciler fark yaratıyor. Projede öğrenciler, sorunlara karşı çözüm önerileri geliştiriyorlar.

Konya Meram Çarıklar Ortaokulu ve Konya Selçuklu Ahmet Karacigan Ortaokulu öğrencileri ilk defa gerçekleştirdikleri projeler ile uzaktan eğitim sürecinde ve köy okullarının yüz yüze eğitime başladığı süreçte okuldan uzak kalmayarak Türkiye'nin her bölgesinden arkadaşları ile sürekli etkileşim içinde toplum için biz de varız diyor.

SORUNLARI ÖĞRENİP ÇÖZÜM GELİŞTİRİYORLAR

"Dünyamızda Neler Oluyor?" projesinde öğrenciler dünyanın içinde bulunduğu küresel sorunları öğrenip, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştiriyorlar. Çarıklar köyünde yer alan Çarıklar Ortaokulu öğrencileri yaptıkları üç boyutlu maketleri tüm okulda sergileyerek okuldaki diğer öğrencilerde de küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık, susuzluk gibi birçok konuda farkındalık yaratıyorlar. Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için atık toplama yarışmaları düzenliyorlar. Hava kirliliğini azaltmak için okula ailelerinin araçlarıyla bırakmasını değil bisikletle ile gelme kampanyası başlattılar. Dünyamızın içinde bulunduğu sorunlardan kurtulması için yapmamız gerekenleri hazırladıkları afiş ve broşürler ile çevrelerindeki tüm otobüs duraklarına asarak tüm mahalle ve köy halkının bu konuda bilinçlenmesini sağlıyorlar.

İki eğitimcinin hayata geçirdiği projeyle öğrenciler fark yaratıyor

KÖPRÜ OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Deyimlerin Yolculuğu projemizde unutulmaya yüz tutmuş deyimleri ve öykülerini araştırarak sözlü kültürü güçlendirmeyi ve geçmiş ile gelecek arasında köprü oluşturmayı hedefleniyor.

İki eğitimcinin hayata geçirdiği projeyle öğrenciler fark yaratıyor

ÇOCUKLARDA VATAN BİLİNCİ OLUŞTURULMASI AMAÇLANIYOR

Özlem projesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve bilinmeyen yönlerini araştırıyorlar. Bu sayede öğrencilerde milli tarih ve vatan bilinci oluşturması amaçlıyor.

İki eğitimcinin hayata geçirdiği projeyle öğrenciler fark yaratıyor
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