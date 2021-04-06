İki bina arasında meydana gelen heyelan sonucunda istinat duvarı çöktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki bina arasında meydana gelen heyelan sonucunda istinat duvarı çöktü

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | Güncel

İki bina arasında meydana gelen heyelan sonucunda istinat duvarı çöktü Zonguldak'ta Baştarla Mahallesi TOKİ Konutlarında sağanak yağış sonucunda iki bina arasında heyelan meydana geldi.

İki bina arasında meydana gelen heyelan sonucunda istinat duvarı çöktü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Baştarla Mahallesi TOKİ Konutlarında sağanak yağış sonucunda iki bina arasında heyelan meydana geldi.

Zonguldak'ta Baştarla Mahallesi TOKİ Konutlarında sağanak yağış nedeniyle iki bina arasında heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında bina arasında bulunan istinat duvarı çöktü. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı. Öte yandan çöken yerin üst kısmında bulunan elektrik direği ise tehlike arz ederken, çöken kısma hemen güvenlik şeridi çekilerek giriş çıkışlara kapatıldı. Mahalle halkının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Belediye ekipleri ve Bedaş ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri çöken kısımda inceleme çalışması yaptı. Diğer yandan ise Bedaş ekipleri de tehlike saçan elektrik direğini de yıkılma tehlikesi nedeniyle oradan kaldırdı.

Baştalarla Mahallesi Mehmet Özçıkrıkcı, ufak çaplı bir kaza atlattıklarını söyleyerek, "Yağmur sularının toprağı yumuşatması sonucunda iki bina arasında ki istinat duvarı çöktü. Allaha şükür can kaybımız yok. Olay yerine AFAD, Bedaş ve belediye ekiplerimiz gelerek önlemleri aldı. Can kaybımız yok. Ufak çaplı bir kaza atlattık. Heyelanın olduğu yere tekrar duvar çekilecek. Şuan sadece elektrik direği tehlike araz ediyor. Bedaş ekiplerimizde hemen gelerek direği kaldıracak. Sadece şuan için mahalle halkının şerit çekilen yere geçmemesi gerekiyor" dedi.

İki bina arasında meydana gelen heyelan sonucunda istinat duvarı çöktü
İki bina arasında meydana gelen heyelan sonucunda istinat duvarı çöktü
İki bina arasında meydana gelen heyelan sonucunda istinat duvarı çöktü
İki bina arasında meydana gelen heyelan sonucunda istinat duvarı çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Ahmet Kural Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İki bina arasında meydana gelen heyelan sonucunda istinat duvarı çöktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:57:01. #1.14#
title