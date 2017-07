İki Ayda Yaptıkları Robotla Türkiye'yi Temsil Edecekler

Şanlıurfa'da lisede okuyan 5 öğrenci, iki ayda yapımını tamamladıkları robotla Türkiye'yi ABD'de temsil edecek.



Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 5 öğrenci, önemli bir başarıya imza attı. Lise öğrencileri, 16-18 Temmuz 2017 tarihinde ABD'nin Washington eyaletinde düzenlenecek olan yarışmada 160 ülke arasında Türkiye'yi iki ayda geliştirdikleri robotla temsil edecek.



Washington eyaletinin District of Columbia bölgesinde yapılacak olan First Global Robotics yarışmasına katılacak olan öğrenciler, 160 ülke arasında Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.



ABD'de düzenlenecek yarışma ile yeryüzündeki temiz su kaynaklarının azaldığına dikkat çekilmek istenirken, buna çözüm olarak da temiz su kaynaklarının kirli sudan ayrıştırılması gösteriliyor.



Projeyle yeryüzündeki temiz suyun azlığına dikkat çekiliyor



Uluslararası yarışmada dereceye girmeyi hedefleyen proje koordinatörü Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi otomasyon bölümü alan şefi Mehmet Durak, öğrencilerinin başarı elde edeceğine inandığını söyleyerek, "16 -18 Temmuz tarihleri arasında Washington'da yapılacak olan First Global Challenge robotics yarışmasına katılmak üzere bir ekip hazırladık. 5 öğrencimizden oluşan bu ekip iki ay süre içerisinde yarışmanın teması üzerine kurulu bir robot hazırladı. Yarışmanın teması 'yeryüzündeki temiz su kaynaklarının azaldığına' dikkat çekmek. Temiz su kaynaklarının ayrıştırılması, temizlenmesiyle ilgili bir konsept belirlemişlerdi. Bu tema ile ilgili bir robot hazırlamamız istendi. Bize bir set gönderildi. Bu yarışmaya 160 ülke katılıyor, her ülkeye aynı setten gönderildi ve yarışmanın temasına uygun bir robot yapılması istendi. Biz de öğrencilerimizle birlikte bu temaya uygun bir robot hazırlamaya çalıştık. Robotun hazırlanması, programlanması ve mekanik kısmının yapılmasını tamamen öğrencilerimiz hazırladı. İki tane topumuz var. Mavi top temiz, turuncu top ise kirli suyu temsil ediyor. Robotumuz sahada topları topluyor. Mavi, temiz topu şebeke suyuna diğer turuncu topu ise laboratuvara göndererek yarışmada puan topluyor. İnşallah öğrencilerimiz yarışmada başarılı olacaklar. Çok iyi hazırlandılar, güzel bir robot hazırladılar. Yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.



"Biçerdöverden esinlenerek robot yaptık"



Proje sorumlusu 12'nci sınıf öğrencisi Furkan Atmanoğlu, biçerdöverden esinlenerek robotu yaptıklarını belirterek, "Robotumuz 4 kısımdan oluşuyor. Öncelikle topu içeri alma parçası, bu parçayı yaparken biçerdöver makinesinden esinlendik. Bu parça mavi ve turuncu topları içeriye alıyor. Boğaz kısmından topları yukarıya sürüklüyoruz. Daha sonra mekanizmayla mavi topları sağa, turuncu topları ise sola göndererek ayrıştırmayı tamamlıyoruz" dedi.



"Şanlıurfa bilime ve fene ışık olmuştur"



Şanlıurfa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Öner ise, kentin yıllardan beri bilime ve fene ışık tutuğunu belirterek, "Şehrimiz çok eski zamanlardan beri bilime ve fene ışık olmuştur. Okulumuz da cumhuriyet döneminden beri tüm bilimsel gelişmelerde şehrimize öncülük etmiştir. Bu anlamda sanat okulu bu şehrin bir markasıdır. Amerika'ya gidiş hikayemiz ise, yaklaşık 300 proje arasından okulumuz seçilmiştir. Neden okulumuz seçilmiş ondan biraz bahsetmek istiyorum. Okulumuz, özellikle MEB'in düzenlendiği uluslararası yarışmalarda gösterdiği başarılardan dolayı seçilmiştir. Ülke olarak mesleki eğitimin geliştirilmesine inanıyorum. Mesleki eğitimin geliştirilmesi açısından da meslek liselerinin önünün açılması gerekiyor. Kodlama eğitimi, endüstri 4 sıfır ve 3 sıfır kavramlarının konuşulduğu dünyamızda bizim bu gelişmelerden geri kalmamamız lazım. Bu tür yarışmalara ve organizasyonlara katılmamız gerekiyor. Daha önemlisi de bunun şehrimize taşınması gerektiğine inanıyorum. İlköğretimden gelen öğrencilerimizin bunlara ilgi duyması açısından bu tür organizasyonlar şehrimizde yapılırsa çok fayda elde edeceğiz. Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bütün bilimsel çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu öğrencilerimize şehrimizin sahip çıkması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA