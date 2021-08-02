İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı Mahalle halkı bölgede sürekli kaza olduğunu söyleyerek yolu trafiğe kapattı Kaymakam sinyalizasyon lambası sözü verdi, gerginlik son buldu Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yabancı plakalı lüks otomobilin başka bir otomobille kavşakta...

İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Mahalle halkı bölgede sürekli kaza olduğunu söyleyerek yolu trafiğe kapattı

Kaymakam sinyalizasyon lambası sözü verdi, gerginlik son buldu

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yabancı plakalı lüks otomobilin başka bir otomobille kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk toplamda 5 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza sonrasında mahalle halkı bölgede sürekli kaza olduğunu belirterek yolu trafiğe kapattı.

Kaza, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. idaresindeki yabancı plakalı lüks otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 HC 013 plakalı Renault marka otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında 2'si çocuk toplamda 6 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza sonrasında yaralanan ve durumu ağır olan 1 kişi hastanede hayatını kaybederken 1 kişinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, mahalle halkı bölgede sürekli kaza meydana geldiğini belirterek yolu bir süre trafiğe kapattı. Yaşanan gerginlik, ilçe kaymakamının olay yerine gelerek kavşağa sinyalizasyon lambası koyulmasının sözünün vermesi üzerine son buldu.

İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sezgin Genç

Son dakika haberleri... İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti
Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Onur Akay Aleyna Tilki Yıldız Tilbe
Spor Can Bartu Burak Elmas Fatih Terim Hakan Reçber Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 19:19:00. #1.15#

title