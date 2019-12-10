İKÇÜ'de endeskopik bel fıtığı ameliyatı yapılmaya başlandı

10.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:48

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde endeskopik bel fıtığı ameliyatları gerçekleştirilmeye başlandığı bildirildi.

Hastanedeki ilk endoskopik bel fıtığı ameliyatını gerçekleştiren hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Doktor Öğretim Üyesi Murat Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı eğitimler sonucu dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu tekniği hastanelerinde uyguladıklarını söyledi.

Normal bel fıtığı ameliyatlarının sırtın tam ortasından girilerek yapıldığını belirten Sayın, "Kapalı yöntemle yaptığımız ameliyatta ise belin yan tarafından giriyoruz. Sonra özel genişleticiler kullanarak oraya endeskopi dediğimiz kamera sistemini yerleştiriyoruz ve oradaki fıtık parçasını 45 dakika ile bir sürede çıkartıyoruz." dedi.

Ameliyatın dikişsiz, kansız ve ağrısız bir şekilde yapıldığını anlatan Sayın, "Hastamızı ameliyat sırasında narkoz vermiyoruz. Ameliyatın en büyük faydası ise hastamız ameliyatın ardından hemen ayağa kalkıp yürüyebiliyor olması. Özellikle ameliyat olmaktan ya da başka hastalıkları nedeniyle anestezi almaktan korkan hastalarımız için bu ameliyat yöntemi büyük rahatlık sağladı." şeklinde konuştu.

Hastanede endeskopik bel fıtığı ameliyatı olan 50 yaşındaki Cem Tanrıverdi de 2013 yılında rahatsızlanmasının ardından başvurduğu hastanede kendisine bel fıtığı teşhisi konduğunu söyledi.

Yıllarca ameliyat olmaktan korktuğu için bel ağrısı çektiğini anlatan Tanrıverdi, "Doktorumuz bana kapalı yöntemle ameliyat edeceğini söyledi. Onu tanıyınca fikirlerim değişti. Ameliyat oldum, sağlığıma kavuştum. En önemlisi de ameliyattan 5 dakika sonra yürümeye başladım. Ameliyattan sonra böyle bir sonuç olacağını düşünmüyordum. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz ise hastanelerinin köklü kurumsal geçmişe sahip olduğunu vurgularken, "Bakanlığımızın öngördüğü özellikli hizmetlerin hemen hemen tamamı verilmektedir. Endoskopik HNP ameliyatı ile hastalarımız hızla iyileşmekte ve hastanede kalış süresi kısalmaktadır." dedi.

Kaynak: AA