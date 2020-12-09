"Anlaşmamız Türkiye'ye petrol satmak değil Türkiye toprakları üzerinde petrol ihraç etmek "
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"Anlaşmamız Türkiye'ye petrol satmak değil Türkiye toprakları üzerinde petrol ihraç etmek "

09.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:11

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "Türkiye ile 50 yılık anlaşmamız, Türkiye'ye petrol satmak değil Türkiye toprakları üzerinde petrol ihraç etmek anlaşmasıdır" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "Türkiye ile 50 yılık anlaşmamız, Türkiye'ye petrol satmak değil Türkiye toprakları üzerinde petrol ihraç etmek anlaşmasıdır" dedi.

IKBY Bakanlar Kurulu toplantısı ardından basın toplantısı düzenleyen IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, son dönemde Irak basınında eleştirilen IKBY'nin Türkiye ile yaptığı 50 yılık petrol anlaşması hakkında açıklama yaptı. Türkiye ile 50 yılık uzun vadeli petrol anlaşması haberlerini yalanlayan Barzani "Türkiye ile 50 yılık anlaşmamız, Türkiye'ye petrol satmak değil Türkiye toprakları üzerinde petrol ihraç etmek anlaşmasıdır ve bu sözleşme Irak anayasasının IKBY'ye tanıdığı yetkiler uyarınca yapıldı" ifadelerini kullandı.

Son haftadır memurların maaşlarının ödenmemesi nedeniyle yaşanan ekonomik kriz yüzünden meydana gelen protesto gösterilerine ilişkin açıklama yapan IKBY Başbakanı, adını açıklamadığı bazı tarafları protestoları istismar etmek ve yolundan saptırmakla suçladı.

Başkalarının haklarını ihlal etmediği sürece, IKBY vatandaşlarının görüşlerini özgürce ifade edebilmeleri için barışçıl gösterilerini destekledikleri söyleyen Barzani "Protesto gösterilerini yolundan ve amacından saptırmak isteyen bazı taraflarını bunu kullandılar ve protestolar şiddet ve sabotaja dönüştü. Bu olayları gerçeklerden uzak olduğu gibi IKBY halkının çıkarına hizmet etmiyor" şeklinde konuştu.

IKBY'nin Bağdat ile petrol gelirini paylaşmak konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Bağdat yönetimi IKBY memurlarının maaşlarını göndermiyor.

Bölgede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle özellikle Süleymaniye vilayetinde yaklaşık bir haftadır yaşanan protesto gösterilerinde iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Değişim Hareketi (Goran) Kürdistan İslami Partisi ve İslami Cemaati partilerinin binaları protestocular tarafından basılarak ateşe verildi.

Protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında 7 kişi hayatını kaybetti 15 kişi de yaralandı.(

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

'Anlaşmamız Türkiye'ye petrol satmak değil Türkiye toprakları üzerinde petrol ihraç etmek '

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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