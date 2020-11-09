İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar korona mı oldu? İkbal Gürpınar son durumu nasıl?
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İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar korona mı oldu? İkbal Gürpınar son durumu nasıl?

09.11.2020 18:30 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:33
İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar korona mı oldu? İkbal Gürpınar son durumu nasıl?

Ekranların sevilen ismi İkbal Gürpınar hayatı aratılanlar arasında yer alıyor. Bir dönem sunduğu programlarla adı sıkça magazin gündemine gelen İkbal Gürpınar eşi kim? İkbal Gürpınar babası öldü mü?

İkbal Gürpınar, Kırıkkale'de doğdu ve eğitimini de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde tamamladı. 1994 yılında TRT'de televizyon kariyerine başladı. İkbal Gürpınar evli mi? İşte, ayrıntılar...

İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?

Başarılı sunucu Gürpınar,4 Ekim 1969 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. Kırıkkale İmam Hatip Ortaokulu, Çankaya Lisesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu.

Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapan Gürpınar, TRT Gap'ta çeşitli programlar sundu, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yürüttü. 2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sundu. Samanyolu TV'den aldığı teklifi değerlendirip çalışmaya başlamıştır. "Yüzük Taşı", "Mutluluk Oyunu" ve ardından "Kimse Yok Mu?" isimli programları da sunan başarılı isim, ardından Kanal 7'de yayınlanan "Hayatın İçinden" isimli programla ekrana geldi. "Kimse Yok mu?" ile birlikte olarak TRT'de "Gün Başlıyor" programını sundu.

İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar korona mı oldu? İkbal Gürpınar son durumu nasıl?

Sunuculuğa 1992 yılında Polis Radyosu'nda başlayan İkbal Gürpınar, yaşadıklarını, izlenimlerini ve deneyimlerini 3 kitapta topladı. Şiir albümleri ve şarkıları bulunmaktadır. Çocuklar için masallar yazmıştır. İkbal Gürpınar 3 defa evlenmiştir ve 2 çocuğu bulunmaktadır. Ünlü sunucu babası Murtaza Dönmez'i 4 Eylül 2020'de koronavirüs nedeniyle kaybetti.

İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar korona mı oldu? İkbal Gürpınar son durumu nasıl?

İKBAL GÜRPINAR'IN SON DURUMU NASIL?

Kendisi de bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören İkbal Gürpınar odaya alındı. Annesinin cenazesine gidemeyen Gürpınar, çok ağır geçirdiği hastalık sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İkbal Gürpınar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki. Şükürler olsun Rabbime kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz."

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