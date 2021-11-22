II. Uluslararası IV. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

Çevrimiçi düzenlenen kongre, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'inyaş günü onuruna planlandı. Kongrenin açılışına Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ayşegül Dönmez,Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmet Eşer, Prof. Dr. Zümrüt Başbakkal'ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, "Kongremiz modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in 200. Yaş günü onuruna planlanmış ancak pandemi nedeni ile bir yıla ertelenmiştir. Türkiye ve Avrupa'nın ilk hemşirelik lisans eğitimi veren yüksekokulu olarak kurulan fakültemiz, ülkemizde Hemşirelik Tarihi Kongrelerini başlatan ve sürdüren tek kurumdur. Gelecek nesillere profesyonel hemşireliğin gelişiminin yanı sıra mesleğe hak ettiği vizyonu sağlamayı ve tarihine sahip çıkmayı amaçlayan kongremizde bu yıl Florence Nightingale 201 yaşında ve 'Teknoloji Yaşatır, Bakım İyileştirir' temasıyla kapsamlı bir kurs ve içerikle hazırlanan bilimsel programımızda hemşirelik tarihine emek veren çok değerli bilim insanları sunumlar yapmıştır" dedi.

İlklerin Fakültesi

İlklerin Fakültesi olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Dönmez, "Türkiye ve Avrupa'nın ilk hemşirelik lisans eğitimini veren yüksekokul olarak kurulan fakültemiz, ülkemizde Hemşirelik Tarihi Kongrelerini başlatan ve sürdüren kurum olmaktan onur duyarak, ilklerine bu sene yenilerini tarihimize ışık tutması niyeti ile ekledi. Ülkemizin ilk beş yıllık akreditasyon belgesini alan ilk hemşirelik lisans programı olmanın ve ilk Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Tarihi Koleksiyonunu fakültemizde açmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Sizlerin de bildiği gibi ilk olmanın ağırlığı ve sorumluluğu fazladır. Bizler Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ailesi olarak ilk olmayı doğru taşırken, üzerine icraatlarımızı ilave ederek ivme kazanmayı hedef edinmiş bir kurumuz. Tüm bu yolda emek veren Fakültem çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Prof. Dr. Dönmez, "Ege Üniversitesinde bir tarih yazan Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak Hocamızın icraatlarından biri gerçekleştirdikleri Sağlık Şurasıydı. Bu şurada geleceğin sağlık meslekleri içinde ilk sırada yüzde 92 sıklıkla Hemşirelik mesleği katılımcılar tarafından belirtilmişti. Bu da tesadüf değildi. Bu doğrultuda Rektörümüz o tarihte bize tarih yazdı, bizde bu sorumluluğu aldık ilerliyoruz, kendilerine verdikleri motivasyondan dolayı Fakültem adına teşekkür ederim" dedi.

Yurt içinden dışından bilim insanları sunum yaptı

"Bakım Davranışları Geliştirme Kurs Programı" ile başlayan kongre kapsamında; "Florence Nightingale'in Hayatı ve Felsefesi", "Nursoloji Gelişiminde Florence Nightingale'in etkisi", "Florence Nightingale'in İstatistikçi Yönü", " Florence Nightingale'in Kırım Mektupları", "Florence Nightingale'in Hemşirelik Etiği", "Türkiye'de Florence Nightingale ve Sonrası", "Atatürk'ün Sağlığa Bakışının Hemşireliğe Etkisi", "Florence Nightingale'den Günümüze Kuramlar", "Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Kuruluş Öyküsü", "Tarihsel Süreç İçinde Hemşirelikte Mesleki Özerklik", "Sağlık Tarihi ÇalışmalarındaGüvenilir Verilere Ulaşma", "Askeri Hemşirelik Tarihi", "Florence Nightingale Pulları", "Dünyadan Pandemi Örnekleri", "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Ülkemizde Aşı üretimi", "Avrupa Bölgesi Hemşirelik Tarihi", "Yabancı Hemşire Olarak Çalışmanın Tarihsel Süreci", " Teknoloji Yaşatır, Bakım İyileştirir" konularında sunumlar yapıldı.

"Prof. Dr. İnci Erefe Bildiri Ödülleri"

Kongre boyunca 18 ulusal, 6 uluslararası konuşmacıyla birlikte, 19 konferans ve 9 panelle kongre teması ve alt temaları irdelendi. Kongrede toplam 102 sözlü bildiri sunuldu.

Kongrede 3 katılımcıya "Prof. Dr. İnci Erefe BildiriÖdülleri" verildi.

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