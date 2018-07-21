İhtiyacı Olana Sıcak Bir El

Sosyal alandaki hizmet ve yardımlar 2018 yılının ilk aylık döneminde de artarak devam etti. Başkan Olgun Atila, her yerde ve her anlarında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında yer almaya çalıştıklarını söyledi.

Dost Market ve Dost Kart gibi sosyal projeleri ile tüm Türkiye'ye örnek olan Bornova Belediyesi, 2018 yılında yaptığı çalışmalarla da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer aldı. Bornova Merkez, Altındağ, Doğanlar ve Çamdibi olmak üzere 4 şube ile hizmet veren Dost Market'ten 2016 yılının altı aylık döneminde 5.504 aile özgürce alışveriş yapma imkanı bulurken, Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi'nden 1.800 öğrenci yararlandı. Aynı süreçte 8 bini aşkın engelli vatandaşa hizmet veren Bornova Belediyesi, paylaşım noktalarında 85 bin parça giysi topladı. Okullara ve ihtiyaç sahibi ailelere 22 bin parça giysi yardımı yapıldı. Sokak kütüphanelerinde ise bine yakın kitap toplandı. Ramazan boyunca her gün bir mahallede kurulan iftar sofralarında 41 bin kişi ağırlanırken, 610 etkinlikte kullanılan ikram aracından 195 kişiyararlandı.

HER ALANDA DESTEK

6 aylık süreçte, 30 aileye yakacak, 9 aileye afet, 100 aileye mama yardımı yapılırken, 1.300 kişiye danışmanlık hizmeti verildi. 60 vatandaş, İstahdam Masası aracılığıyla iş sahibi oldu. Sosyal sorumlulukla yapılan 35 etkinliğe 70 bin Bornovalı katıldı.

KİMSE YATAĞINA AÇ GİRMESİN

Amaçlarının ilçedeki tek bir kişinin bile yatağına aç girmemesi olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, her yerde ve her anlarında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında yer almaya çalıştıklarını söyledi. Sosyal Belediyecilikte Türkiye'ye örnek olacak pek çok proje hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Atila, "Bu projelere katkı koyan tüm paydaşlarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.