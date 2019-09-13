13.09.2019 21:18

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Kastamonu'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "İhsangazi Siyez ve Sepetçioğlu Festivali" başladı.

Araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşan ve yaklaşık 20 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen siyez buğdayının tanıtımı amacıyla İhsangazi ilçesinde düzenlenen festivalin açılışı yapıldı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, İhsangazi Belediyesine ait alanda düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, festivallerin Kastamonu'ya önemli bir değer kattığını söyledi.

Yaz boyunca Kastamonu'da birbirinden güzel festivaller organize edildiğini anımsatan Karadeniz, "Bu festivallerde Kastamonu'nun birbirinden güzel ürünleri ve coğrafyası tanıtıldı. Siyez Festivali bu festivallerin bağ bozumu artık, sonuncusunu yapıyoruz." dedi.

Siyezle ilgili coğrafi işaret alım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti:

"Kastamonu'ya ait ürünlerle ilgili coğrafi işaret alım başvuruları yapılıyor ve ürünlere coğrafi işaretler alınıyor. Bu kapsamda siyezle ilgili 3 farklı dosya hazırlandı. İlk olarak siyez bulguruyla ilgili coğrafi işaret alındı. Siyez buğdayı ile ilgili dosya hazırlanıp bakanlığa verildi. Şu anda bakanlıktaki inceleme süreci bekleniyor. Üçüncü ürün de siyez unu. Bunlar üçü birbirini tamamlayan ürünler. Siyez ununun tescili, buğdayın tesciline bağlı. Buğdayın tescilinin alınmasıyla unun tescilinin önü açılmış olacak. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde alınacak tescillerle Kastamonu, coğrafi işaretli ürünler sıralamasında Türkiye'de ilk üç il arasına girecek. Bunun için yeterli potansiyeli, imkanı vardır. Kastamonu bunu başaracaktır."

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ise siyez buğdayının tanıtımı için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Yerli tohumun önemine dikkati çeken Sağlık, "Siyez demek koskoca bir medeniyet demektir. Siyez demek ata tohumunu korumak, geleceğe taşımaktır. Günümüzde tohumu kontrol eden ülkelerin gıdayı kontrol ettiği biliyoruz. Buradan hareketle bu kültürü sahiplenmek önemli. Bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında ana unsur olan üreticilerimizin desteklenmesi noktasında üzerimize düşen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar halk oyunları gösterisini izledi.

Programa, Kastamonu Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kaymakam Ümit Fırat Böçkün, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, MHP İl Başkanı Yüksel Aydın ve vatandaşlar da katıldı.

Pazar günü sona erecek festival kapsamında siyez yemekleri yarışması, konser, spor müsabakaları, halk oyunları gösterisi ve siyez ekimi etkinlikleri yapılacak.

Kaynak: AA