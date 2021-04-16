İhsan Eliaçık kimdir? İhsan Eliaçık kaç yaşında, nereli? İhsan Eliaçık hayatı ve biyografisi!
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İhsan Eliaçık kimdir? İhsan Eliaçık kaç yaşında, nereli? İhsan Eliaçık hayatı ve biyografisi!

İhsan Eliaçık kimdir? İhsan Eliaçık kaç yaşında, nereli? İhsan Eliaçık hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İhsan Eliaçık izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İhsan Eliaçık kaç yaşında, nereli? İhsan Eliaçık hayatı ve biyografisi! İhsan Eliaçık kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İhsan Eliaçık hakkında araştırmalar yapılıyor. İhsan Eliaçık kimdir? İhsan Eliaçık kaç yaşında, nereli? İhsan Eliaçık hayatı ve biyografisi!

İHSAN ELİAÇIK KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Aralık 1961

Kaç yaşında: 59 yaşında

Nereli: Kayseri

Kayseri ve Kırşehir'deki değişik okullarda ilk, orta ve lise öğrenimi 1980'de tamamlayan Eliaçık, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1985-1990 yıllarında okudu. İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmadan ayrılarak bağımsız yazarlık hayatına başladı. Kayseri Gündem, Gerçek Hayat, Değişim, Yeryüzü, Bilgi ve Düşünce, Yarın, Özgün İrade, Bilgi Adam, Zaman gibi birçok gazete ve dergide yazdı. 20 kadar kitabı yayınlanmıştır. Evli ve beş çocuk babası olan Eliaçık, Arapça bilmekte ve İstanbul'da yaşamaktadır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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