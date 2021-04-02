İhracat rekoru, "ihracatın yükünü çekenler"i sevindirdi
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İhracat rekoru, "ihracatın yükünü çekenler"i sevindirdi

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
İhracat rekoru, 'ihracatın yükünü çekenler'i sevindirdi

İhracatta tüm zamanların kırılan rekoru, ihraç yükü taşıyan tır şoförlerini de mutlu etti.

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İhracatta tüm zamanların kırılan rekoru, ihraç yükü taşıyan tır şoförlerini de mutlu etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayında ihracatın 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştığını tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakama ulaştığını açıklamıştı. Açıklanan rekor veri, ihracat yükü taşıyan uzun yol sürücülerini de sevindirdi.

Tır şoförü Ali Çelik, AA muhabirine, 8 yıldır tır şoförlüğü yaptığını, açıklanan rekora sevindiğini söyledi. Tır şoförlerinin ihracata katkı sağladığını belirten Çelik, "Bugün karşılaştığımız sonuç çok güzel. Gerçekten buna şahit olduk, güzel bir rekor kırılıyor. Sistem hızlı çalışıyor, inşallah bu şekilde çalışmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin ihracat konusunda atılımlardan ve girişimlerden, kapının çalışmasından dolayı memnunuz." diye konuştu.

Hollanda'ya yük taşıyan tır şoförü Tacettin Sazan da kırılan rekora Türkiye'nin ekonomisine katkısı nedeniyle çok sevindiğini ifade etti. Rekorda payları olmasının uzun yol şoförlerine zorlu yollarda bir moral, motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Sazan, "Bu rekora katkımız olduğundan dolayı sevinçliyiz. Bizim ülkemizde ihracat rekoru kırıldığı için mutluyuz. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Yıllar öncesine baktığımız zaman son 10 yıldır ihracatta büyük gelişim var." dedi.

Bir başka sürücü Bülent Akbaba da mutlu olduğunu dile getirerek "Ülkemle gurur duyuyorum. Ülkemizde ihracat çok hızlı. Tır şoförleri olarak yaşadığımız bazı sıkıntılarım var. İşlemler daha da hızlı olması gerekiyor. Türk tarafı hızlanıyor ancak Bulgar tarafı yavaşlıyor. Tır şoförleri olarak ülkemizle gurur duyuyoruz daha iyi bir rekor için daha hızlı çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kapıkule uzun yol şoförünün vazgeçilmezi

Tırla Avrupa'ya geçilebilen 3 sınır kapısı bulunan Edirne'de şoförler en çok Kapıkule Sınır Kapısını kullandı. İhracatta rekorların kırıldığı Kapıkule'den geçen ay 35 bin 721 tır çıkış yaptı.

İstatistiklere göre, geçen ay Kapıkule'de çıkan günlük 1150 tır ihracat yükünü Avrupa'ya taşıdı. Ortalama saatte 50 tır Türkiye'nin ihracat rekoruna imza atmak için gaza bastı. Bu verilerle Avrupa'ya açılan sınır kapıları göz önüne alındığında Kapıkule Sınır Kapısı, diğer sınır kapılarının işlem hacmini 1,5 kat katladı. Diğer sınır kapıları Hamzabeyli ve İpsala'dan ise mart ayında 24 bin 148 tır çıkış yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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