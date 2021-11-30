ŞIRNAK (İHA) - IHO EBRAR Cizre'de onlarca yetimi giydirdi

ŞIRNAK - Uluslararası insani yardım kuruluşu IHO EBRAR Şırnak'ın Cizre ilçesinde onlarca yetim çocuğa kışlık giysi yardımında bulundu.

Merkezi Hollanda'da bulunan uluslararası insani yardım kuruluşu IHO EBRAR Şırnak'ın Cizre ilçesinde onlarca yetim çocuğa kışlık mont, bot, atkı ve bere yardımında bulundu. Hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırma görevini üstlenen IHO EBRAR, Cizre Temsilciliği Yardım Komisyonu tarafından önceden tespit edilen onlarca yetim çocuğa mont, kışlık bot, bere ve eldiven gibi kışlık giysiler ulaştırdı. Londra Said Nursi Camii Kadın Kolları tarafından yapılan bağışlarla alınan kışlık giysiler, temsilcilik bünyesinde yapılan programla yetim çocuklara giydirildi. Yapılan yardım organizasyonuyla ilgili konuşan IHO EBRAR Türkiye temsilcilerinden Hatip Aslan, bölgede binlerce yetimi kış öncesi giydirdiklerini ifade etti. Aslan, "Avrupa'da faaliyet gösteren IHO EBRAR'ın katkı ve destekleriyle Londra Said Nursi Camisi Kadın Kollarının göndermiş olduğu bot ve montları Cizre'de onlarca yetim çocuğuna giydirdik. Bölgemizde birçok yetim ve yardıma muhtaç aileler vardır. Bir nebzede olsa onların yaralarına merhem olan, mağduriyetlerini gideren, bunlar için çalışan, çabalayan, hayır sahipleri ve İHO EBRAR'ın yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bu hayırlı hizmetlerin devamlarını dileriz" dedi.

Yardım edilen ve giydirilen çocukların aileleri ise yapılan yardım nedeniyle teşekkür ederek hayır duasında bulundu.