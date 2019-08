İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın'dan Kurban'da vekalet açıklaması

Akalın: "Herhangi bir şirkete herhangi bir kuruma ve yapılanmaya vekalet vermek dinimiz açısında geçerli bir hüküm değildir"

İSTANBUL - İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, yaklaşan kurban bayramı öncesi yaptığı açıklamada, "Herhangi bir şirkete herhangi bir kuruma ve yapılanmaya vekalet vermek dinimiz açısında geçerli bir hüküm değildir. Ancak ibadet yapan bir insana bu ibadeti hassasiyetle yapacak insana bu vekaleti vermek bu ibadet yerine getirilmiş olur" dedi.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, yaklaşan kurban bayramı öncesi açıklamalarda bulundu.

Vekalet kurbana ilişkin akıllarda kalan sorulara yanıt veren Akalın, İhlas Vakfı'nın yürüttüğü çalışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

İhlas Vakfı olarak 44 yıldan beri insanlara hizmet husunda çalıştıklarını kaydeden Akalın,"Ağırlıklı olarak üniversite talebesine beslenme ve barınma açısından destek oluyoruz. 33 tane yurdumuz var. 3 bine yakın talebeye ile bu desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak yapılan hizmetin şuan da kurban mevsimi olması sebebiyle kurban konusunda çeşitli methalde tanıtmak ve kurbanların vakfımıza ulaşması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu ibadetin hassasiyetine gösterdiğimiz alaka, dikkat sebebiyle vekalet bağışlayan insanların teveccühünün bize karşı olduğunu ve her geçen gün teveccühün arttığını görüyoruz. Kurban ibadeti bir vekalet sebebiyle başkası tarafından yapılıyor. Ancak insan vekaleti suretiyle insana vekalet vermek suretiyle yapılır. İhlas Vakfı olarak pek çok arkadaşımızı bu vekaleti alacak şekilde görevlendirdik. Çeşitli şekillerde ulaşmak suretiyle zarf bastırdık. Hem çağrı merkezimizin irtibat numarasından hem de internet sayfamızdan bizlere ulaşmak suretiyle vekalet işlemini oradaki sıralamaya uygun olarak yapılabilmektedir" dedi.

"Videoya alarak gönderiyoruz"

Kurban bedeli bu sene yurt içinde 950, yurt dışında ise 750 lira olduğunu açıklayan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, "Bu seneki fiyatlar olarak yurt içi 950 lira, yurt dışı 750 lira olarak vekalet kurban fiyatları belirlendi. Vekaletleri aldıktan sonra sığır 7 kişi tarafından kesilebiliyor. Ekibimiz 7'şerlik gruplara ayırmak suretiyle kesim yerindeki arkadaşlara bildiriyor. Kesim yerindeki arkadaşımız 7 kişinin ismini tek tek okuyarak bu vekaletin yerine gelmesini sağlıyor. Vekaleti veren ve söyleyen arkadaşın hem de kesicinin yaptığı bu faaliyeti videoya almak suretiyle her bir vekalet veren kişiye bu videoları gönderiyoruz. Onlarında bu ibadeti rahat ve huzur içerisinde ayrıca da nasıl yapıldığını görmesi şeklinde hizmetimizi anlatmış ve göstermiş oluyoruz" dedi.

"Gençlerin kültürel gelişimlerini ve birikimlerini sağlıyoruz"

Bu işi yapan gençlerin kültürel gelişimlerini ve birikimlerini sağladığını belirten Akalın, "Her ne kadar kurban faaliyeti içerisinde insanlarımızın yardım ve desteğini alıyorsak da bunun dışında gençlerimizin kültürel gelişimlerini sağlamak, kültürel birikimleri artırmak hususunda da çok farklı donanımlara sahip olmaları için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çad, Sudan, Somali gibi ülkelerde de ağırlıklı olarak kurban kesilmesi içinde çalışıyoruz"

Yurt dışında kurban kestirmek isteyenler için özel görevlendirilen arkadaşların kanallarıyla yapıldığını açıklayan Akalın, "Özellikle yurt dışında kurban kesilmesini isteyenlerin isteklerini de yerine getirmek suretiyle, Çad, Sudan, Somali gibi ülkelerde de ağırlıklı olarak kurban kesilmesi hususunu özel görevlendirdiğimiz arkadaşlar kanalıyla yapıyoruz. Oradaki bizim gibi düşünen bizim gibi faaliyette bulunan yerli kurumların destek ve yardımıyla yapıyoruz. Herhangi bir şirkete herhangi bir kuruma ve yapılanmaya vekalet vermek dinimiz açısında geçerli bir hüküm değildir. Ancak ibadet yapan bir insana bu ibadeti hassasiyetle yapacak insana bu vekaleti vermek bu ibadet yerine getirilmiş olur" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA