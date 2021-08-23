Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor
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Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor

Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Kültür Sanat

KAPADOKYA'da tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'ne gelen Rus ve Ukraynalı turistler, 3 ila 7 kilometre yürüyerek bölgenin keyfini çıkarıyor.

KAPADOKYA'da tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'ne gelen Rus ve Ukraynalı turistler, 3 ila 7 kilometre yürüyerek bölgenin keyfini çıkarıyor. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Ihlara'yı gezen turistlerin doğayı, tarihi ve kültürü bir arada görebildiğini söyledi.

Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri, kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor. Ihlara Vadisi, şu sıralarda da Rus ve Ukraynalı turistlerin akınına uğruyor. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, "Ülkemizin ve Aksaray'ın en önemli ören yerlerinden bir tanesi olan Ihlara Vadisi, 543 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Normalleşme süreciyle birlikte Ihlara Vadisi'ndeki ziyaretlerin arttığını görüyoruz. Buraya gelen turistler, doğayı, tarihi ve kültürü bir arada görebiliyor. 394 merdiven inen misafirlerimizden, 3,5 ila 7 kilometre arasında ve hatta 14 kilometre yürüyüş yapan turist gruplarının olduğu görüyoruz. Vadi içinde Melendiz Çayı kenarında yürüyüşlerini yaparken, hem kiliseleri ziyaret edip suyun üstündeki restoranlarda dinlenip, çay ve yemeklerini yiyebiliyorlar. Vadiye gelen turistler, Kapadokya gezileri içinde cennet gibi bir bölgede bu gezilerini tamamlıyorlar. Vadi devamında bulunan Selime Katedrali, Kapadokya bölgesindeki en büyük manastır olarak geçiyor. Bölgeye gelenler yerli ve yabancı misafirlerimiz buraya hayran kaldıklarını ifade ediyorlar. Şu anda bölgemizde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor" diye konuştu.

'RUSLAR DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE HAYRAN KALIYOR'

Vadiye gelen turistlerin yürüyüş parkurunu çok sevdiklerini söyleyen tur rehberi Mert Pamukçu ise, "Normalleşmeyle birlikte Ihlara Vadisi'nde yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Şu anda Ukrayna ile Rusya'dan turistler geliyor. Ihlara Vadisi'ne gelen turistlerimiz çok memnun kalıyorlar. Ülkelerinde, burada yaşadıklarını, güzel bir şekilde Kapadokya bölgesini anlatıyorlar. Vadide 3 kilometre doğa yürüyüşü yapıp, Melendiz Çayı'nın kenarında yemeğimizi yiyip panorama fotoğrafları çekip, günümüzü dolu dolu geçiriyoruz. Turistlerin gelmesiyle vadide neşeli anlar yaşanıyor. Bundan sonra da artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.


Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor
Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor
Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor
Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor
Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor
Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor
Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor
Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor
Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor
Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor
Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor
Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor
Ihlara Vadisi'nin yolları turistleri yıldırmıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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