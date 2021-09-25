İHH, Makedonya'da kız öğrenci yurdu yaptıracak - Haberler
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İHH, Makedonya'da kız öğrenci yurdu yaptıracak

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler anısına Makedonya'da kız öğrenci yurdu yaptırılacak.

BOLU (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı tarafından gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler anısına Makedonya'da kız öğrenci yurdu yaptırılacak.

İHH Kadın Kolları Başkanı Ayşe Müzeyyen Taşçı, yurt projesiyle ilgili düzenlenen yardım kampanyası kapsamında Bolu İHH Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte, Şenler ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan Taşçı, daha sonra kadınlarla sohbet etti.

Taşçı, gazetecilere, İHH Kadın Kollarının, gönüllülerle kurumsal bir iyilik hareketi yürüttüğünü belirterek, "Bu anlamda pek çok yardım faaliyetleri ve projelere imza atmaktayız. Eğitim alanında kalıcı projeler, insanı yardım, ayni yardım, birçok başlık altında iyilik hareketinde bu faaliyetleri yürütmekteyiz. Geçtiğimiz yıllarda vefat eden ülkemiz için de çok önemli bir isim olan yazar Şule Yüksel Şenler adına Makedonya Üsküp'te bir kız öğrenci yurdu açma projesi gerçekleştirmekteyiz." diye konuştu.

Yurt projesi hakkında bilgi veren Taşçı, "İçinde barınması, etüt salonu, konferans salonu olan ve Makedonya'da yaşayan Müslüman ailelerin kızlarının rahat bir şekilde ikamet edecekleri bir yurt projesi. İnşallah projeyi tamamlayarak yurdumuzu açmak niyetindeyiz. Kadın Kollarımızın desteğiyle en kısa zamanda da bu yurdumuzu açmış olacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Taşçı, İHH Kadın Kollarının çeşitli alanlarda yürüttüğü çalışmalardan bahsederek, İHH tarafından kurulan ve son zamanlarda yaşanan deprem, sel, su baskını ve yangın gibi afetlerde etkin şekilde görev alan arama kurtarma timleri içinde kadınların da bulunduğunu kaydetti.

İHH arama kurtarma timleri içinde kadınlardan oluşan psikososyal destek gruplarının afet alanları ile kriz merkezlerinde etkin şekilde rol aldığını anlatan Taşçı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İHH, Makedonya'da kız öğrenci yurdu yaptıracak

İHH, Makedonya'da kız öğrenci yurdu yaptıracak

İHH, Makedonya'da kız öğrenci yurdu yaptıracak

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İHH, Makedonya'da kız öğrenci yurdu yaptıracak
AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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