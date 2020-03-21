İHH ihtiyaç sahiplerine 'Temizlik kiti' dağıtılacak
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MUSTAFA YENİPAZAR, Türkiye, Kütahya, İHH

İHH ihtiyaç sahiplerine 'Temizlik kiti' dağıtılacak

İHH ihtiyaç sahiplerine 'Temizlik kiti' dağıtılacak Artan Korona virüs tehdidi sonrası İhh Kütahya insani yardım derneği ihtiyaç sahipleri için 'Temizlik Kiti' kampanyası başlattı.

21.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:29
İHH ihtiyaç sahiplerine 'Temizlik kiti' dağıtılacak

İHH ihtiyaç sahiplerine 'Temizlik kiti' dağıtılacak

KÜTAHYA - Artan Korona virüs tehdidi sonrası İhh Kütahya insani yardım derneği ihtiyaç sahipleri için 'Temizlik Kiti' kampanyası başlattı.

Artan Korona virüs tehdidi sonrası İhh Kütahya insani yardım derneği ihtiyaç sahipleri için 'Temizlik Kiti' kampanyası başlattı. İçerisinde kişisel ve ev temizliği malzemesi olacağını söyleyen Dernek başkanı Mustafa Yenipazar, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de salgın nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu durumda bizlerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi unutmadık ve onlar için böyle kampanya başlattık. Hijyen konusu hem bireysel hemde çevresel anlamda önem kazanan bu günlerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi unutmayalım bunu gündemimize taşıyalım dedik. Birlikte yaşadığımız bu toplumda bu tür temizlik ihtiyaçlarını karşılayamayacak kardeşlerimiz var. Onları da aklımda çıkarmamız gerekiyor. Zaten bu bizim birlikte var olabilmemiz için ve mevcut var olan bu salgından korunabilmemiz için yapmamız gerekenlerden birisi. Kendimizi ailemizi düşündüğümüz kadar beraber yaşadığımız toplumu tamamı ile her kademesinde ki insan ile düşünmek zorundayız. İhtiyaç sahipleri için 'Temizlik Kiti' kampanyası başlattık ve hayırseverlerin bize verdiği destekler ile temizlik kitlerini dağıtacağız." dedi.

İHH ihtiyaç sahiplerine 'Temizlik kiti' dağıtılacak

Kaynak: İHA

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İHH ihtiyaç sahiplerine 'Temizlik kiti' dağıtılacak

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