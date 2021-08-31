İHH'den Suriye'deki yetimler için çocuk şenliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İHH'den Suriye'deki yetimler için çocuk şenliği

Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, rock müziği sanatçısı ve AFAD gönüllüsü Murat Kekilli'nin katılımıyla, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de 1000 yetim çocuk için şenlik düzenledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, rock müziği sanatçısı ve AFAD gönüllüsü Murat Kekilli'nin katılımıyla, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de 1000 yetim çocuk için şenlik düzenledi.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezinde İHH İnsani Yardım Vakfı, düzenlediği şenlikle yetim çocukların yüzünü güldürdü.

Çeşitli oyun ve programların yapıldığı şenliğe, sanatçı Murat Kekilli ve 1000 yetim çocuk katıldı.

Kekilli, seslendirdiği şarkılarla çocuklara keyifli anlar yaşattı.

İHH'nın Kütahya Genç İHH destekleriyle Azez ilçe merkezinde düzenlediği yetim şenliklerinde, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Şenlikle alakalı duygularını paylaşan Kekilli, "Yeryüzünün en masum varlıkları çocuklardır. Hele birde savaş mağdurları olunca ne kadar büyük bir dram içerisinde olduklarının farkına ancak onların içerisinde yaşarsanız, onlara dokunursanız anlayabilirsiniz." dedi.

Kekilli, İHH vesilesiyle bir kez daha Suriye'ye geldiklerini belirterek, "Suriye'de hayatı boyunca oyun parkı görmemiş çocuklara lunapark sunduk, lunaparkta oynama imkanı verdik, onların sevinçlerine bir nebze olsa ortak olduk, tebessümlerine ortak olduk, bu vesileyle biz de çok mutlu olduk. Onları giydireceğiz, onlarla beraber oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Yetim çocuklara eğitim malzemeleri hazırladıklarını ve giysiler hediye edeceklerini açıklayan Kekilli, "Çocuklar bunları fazlasıyla hak ediyorlar. Bir nebze olsun bu mutluluğu biz de görmek istiyoruz, bu bizi daha iyi insan yapar." diye konuştu.

İHH'den Suriye'deki yetimler için çocuk şenliği
İHH'den Suriye'deki yetimler için çocuk şenliği
İHH'den Suriye'deki yetimler için çocuk şenliği
İHH'den Suriye'deki yetimler için çocuk şenliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Burak Elmas Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İHH'den Suriye'deki yetimler için çocuk şenliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 15:37:34. #1.14#

title