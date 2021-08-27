İHH, Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımı yapıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ihtiyaç sahibi 50 aileye kumanya dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ihtiyaç sahibi 50 aileye kumanya dağıttı.

İHH'dan yapılan açıklamada, yıllardır savaş içerisindeki ülkede insani yardıma muhtaç insan sayısının her geçen gün artmaya devam ettiği belirtildi.

Vakfın, 25 yıldır bölgede acil, insani yardım, yetim, ramazan ve kurban çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, bölgedeki son gelişmelerin ardından da Afgan halkına insani yardımda bulunduğu kaydedildi.

Bu kapsamda, Afganistan'ın başkenti Kabil'e bağlı Hair Hane'de yaşayan ihtiyaç sahibi 50 aileye kumanya dağıtıldığı belirtilen açıklamada, bundan 300 kişinin istifade ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Kabil Ofis Sorumlusu Mücahit Kılıç, yardım çalışmalarına dün olduğu gibi bugün de devam ettiklerini belirtti.

Kılıç, Afganistan'da ihtiyaç tespit çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, "Tespitlerimizin tamamlanmasının ardından insani yardım çalışması gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ekiplerimizin hali hazırda kumanya temini ve paketleme işlemleri devam ediyor. İkinci etapta 800 aileye daha kumanya dağıtımı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vakfın, 25 yıldır devam ettirdiği yardım çalışmalarını bölgedeki kriz son bulup, mağduriyet sona erene kadar sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç