İhbara giden polis aracı otomobille çarpıştı; 1 şehit, 4 yaralı
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İhbara giden polis aracı otomobille çarpıştı; 1 şehit, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık ihbarına giderken kontrolden çıkan polis aracı karşı şeride geçip, otomobille çarpıştı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık ihbarına giderken kontrolden çıkan polis aracı karşı şeride geçip, otomobille çarpıştı. Kazada polis memuru İbrahim Okçu şehit oldu, komiser yardımcısı Ahmet Şahin ve otomobilde bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılardan komiser yardımcısı ile otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.55 sıralarında Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Okçu ve komiser yardımcısı Ahmet Şahin, ilçedeki bir adreste hırsızlık yapıldığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. İbrahim Okçu yönetimindeki polis aracı, Konak yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Gaziemir yönünden gelen Talip Güneş'in kullandığı 34 CGR 231 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı takla atarak yan yola geçti. Çevredekiler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis aracında sıkışan İbrahim Okçu ve komiser yardımcısı Ahmet Şahin, itfaiye ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan polis memuru Okçu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, komiser yardımcısı Şahin ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer otomobilde bulunan sürücü Talip Güneş İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, araçtaki İbrahim Güneş Gaziemir Neccar- Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, Fatih Güneş ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası olduğu öğrenilen polis memuru İbrahim Okçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Komiser yardımcısı Ahmet Şahin ile Talip Güneş'in hayati tehlikelerinin bulunduğu, İbrahim Güneş ile Fatih Güneş'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEYE GELDİ

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, hastaneye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı ve şehidin ailesine baş sağlığı diledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; polis aracının sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştığı, çarpışmanın şiddetiyle takla attığı yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbara giden polis aracı otomobille çarpıştı; 1 şehit, 4 yaralı
İhbara giden polis aracı otomobille çarpıştı; 1 şehit, 4 yaralı
İhbara giden polis aracı otomobille çarpıştı; 1 şehit, 4 yaralı
İhbara giden polis aracı otomobille çarpıştı; 1 şehit, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İhbara giden polis aracı otomobille çarpıştı; 1 şehit, 4 yaralı - Haberler
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