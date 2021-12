İhanete uğradığı iddia edilmişti... Altın Kelebek'te bir araya geldiler

2,5 yıldır aşk yaşayan Hasan Can Kaya ile Sultan San, geçtiğimiz ekim ayında sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

Sultan San'ın ihanet nedeniyle Hasan Can Kaya'dan ayrıldığı öne sürülmüştü.

Dün akşam sürpriz bir gelişme yaşandı.

TÖRENE ESKİ SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE KATILDI

Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; İhanete uğradığı iddia edilen Sultan San, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne eski sevgilisi Hasan Can Kaya ile katıldı.

ÖDÜL KAZANDI

Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya, Altın 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Dijital İçerik' ödülünün sahibi oldu.

Konuşanlar'ın yönetmenliğini yapan Sultan San, gece sonunda eski sevgilisiyle yan yana poz verdi.

"İŞ İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"

Hasan Can Kaya, "Karşılıklı aldığımız bir karar. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" dedi.

"İLİŞKİLERİ BİTTİ AMA ARKADAŞLIKLARI SÜRÜYOR"

İkilinin yan yana çekilmiş karesini görenler, "İlişkileri bitmiş ama arkadaşlıklar sürüyor" ve "Zor bir iş başarıyorlar, helal olsun" gibi yorumlarda bulundular.

NE OLMUŞTU?

Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz haziran ayında Sevil İlayda Koçak isimli kadın ile Çeşme'de bulunan Sole & Mare Beach'te tanıştığı öne sürülmüştü.

Sultan San'ın ortaya çıkan fotoğraf karesi sonrası Hasan Can Kaya'dan ayrıldığı iddia edilmişti.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 İstanbul Güngören doğumludur. Yaptığı şakalar nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya, liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi.

Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.

Hasan Can Kaya "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş'ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi. Hasan Can Kaya, Exxen'de 'Konuşanlar' adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

SULTAN SAN KİMDİR?

Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Kaya'nın sürekli olarak adından söz ettiği Sultan San, BKM projelerinde de yer aldı.

Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.

Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yaptı.