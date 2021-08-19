İhanet iddialarında Kibariye haklı çıktı! Fotoğraftaki Ali Küçükbalçık değilmiş...

Olay fotoğraf, geçen haziran başında ortaya çıktı.

Olay fotoğraf, geçen haziran başında ortaya çıktı. Uzaktan çekildiği anlaşılan fotoğrafta havuz başında el ele yürüyen bir çiftin görüntüsü yer aldı. Fotoğraf, Ali Küçükbalçık'ın, eşi Kibariye'yi başka bir kadınla aldattığı şeklinde haberlere konu oldu. Ancak günlerce konuşulan fotoğraftaki çiftin gerçekte kim oldukları ise Isparta Yalvaç'ta alınan mahkeme kararlarıyla ortaya çıktı. Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan iki ayrı erişim engeli kararını isteyen kişi Mustafa Kızılgün. Fransa'da yaşadığı belirlenen Kızılgün'ün avukatı Muzaffer Demirkılınç, dilekçede, "Kullanılan görüntülerde Ali Küçükbalçık olduğu iddia edilen kişi müvekkilim Mustafa Kızılgün. Müvekkilin, havuz kenarında birlikte el ele yürüdüğü kadın da eşi Zeynep Kızılgün'dür" dedi.

HAKARET EDİLDİ

Dava dilekçesinde, haberlere konu olan fotoğrafın da Kızılgün çiftinin konakladığı otelin yanındaki başka otelin önünden çekildiği kaydedildi. Dilekçede, Kızılgün çiftinin mağdur olduğu belirtilerek "Görüntülerde kullanılan Zeynep Kızılgün, başkası ile evli bir erkekle el ele gezdiği iddiası ile ağır hakaretlere maruz kaldı" denildi. Erişim engeli talebi ile açılan iki ayrı davada Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği 50'yi aşkın linke erişim engeli getirdi.

ÇIKIP YALANLAMADI

Avukat Muzaffer Demirkılınç, Hürriyet'in soruları üzerine şunları kaydetti: "Haberlerin çıkması sonrası hem Kibariye Hanım'ın menajeri ile hem de Ali Küçükbalçık ile görüştüm. Çıkıp bir açıklama yapacaklarını söylediler. Çok basit bir şekilde bunu yalanlayabilirlerdi. Ancak nedense bu konunun gündemde kalmasını tercih ettiler. Yalan haberi yapan iki TV kanalına tazminat davası açıp, suç duyurusunda bulunacağız."

'GÖRMEDEN İNANMAM' DEMİŞTİ

Fotoğrafın ortaya çıkması sonrası Kibariye'nin, "Ben Ali'nin çapkınlık yaptığını gözlerimle görmedim. Böyle bir şey olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Ben mutluyum, çocuğum mutlu, babası var kızımın. Kofti bir durum yok!" yönündeki açıklaması ise tartışmaları daha da alevlendirmişti.

1 GÜNLÜK KAÇAMAK İÇİN BOŞAMAM

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.

Fransa'da yaşayan Mustafa-Zeynep Kızılgün çiftinin Bodrum tatili yanlış haber yüzünden zehir oldu.

Kaynak: Hürriyet