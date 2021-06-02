İHA'nın haberi ses getirdi, 73 yaşındaki Ramazan amca huzurevine yerleşti
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İHA'nın haberi ses getirdi, 73 yaşındaki Ramazan amca huzurevine yerleşti

İHA'nın haberi ses getirdi, 73 yaşındaki Ramazan amca huzurevine yerleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde 18 yıl önce eşini kaybeden ve evinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Ramazan Günay, İhlas Haber Ajansı'nın haberi sonrası huzurevine yerleşti.

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde 18 yıl önce eşini kaybeden ve evinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Ramazan Günay, İhlas Haber Ajansı'nın haberi sonrası huzurevine yerleşti. Öte yandan yaşlı adamın evine gelen gençler ise evde temizlik yaparak yeni eşyalar getirdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 18 yıl önce eşini kaybetmesiyle yerleştiği baba ocağında tek başına kalan 73 yaşındaki Ramazan Günay, yalnız yaşamaya başladı. Geçirdiği beyin felci sonrası durumunun gittikçe kötüleştiğini anlatan yaşlı adam; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın talimatıyla huzurevine yerleştirildi. Gönül Elçileri Arama Kurtarma ve Uluslararası İnsani Yardım Derneği (GEAK), Zonguldak Şubesi Temsilcisi Berrin Yalçın, merkezin verdiği talimatla Ramazan Günay 'a ulaştıklarını belirterek, "Öncelikle Ramazan amcanın evine gelerek ihtiyaçlarını listeledik. Ardından ihtiyaçlarını tedarik edip, nakliye ile buraya getirdik. Ekibimle beraber önce evi temizledik. Eski eşyaları attık. Yerine getirdiğimiz eşyaları yerleştirdik. Ramazan amca huzur evinden izinli günlerinde evine gelince rahat etmesi için ekibimle ve derneğimizle seferber olduk. Bize destekçi olan, yanımızda bulunan bütün hayırseverlerimize İHA aracılığı ile teşekkür ederim. Gönül Elçileri Arama Kurtarma ve Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak yapılan yardımların yerine muhakkak ulaştığını ve hayırseverlerin içlerinin rahat olmasını belirtmek istiyorum" dedi.

Duygularını dile getirmekte zorlanan Ramazan Günay, şunları söyledi; "Gençler geldi. Evimin duvarlarına kadar silip, her yeri temizlediler. İhtiyacım olan eşyaları getirip yerleştirdiler. Artık temiz yerde yatacağım, Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Çaycuma Huzurevine yerleşen Ramazan Günay, mutlu olduğunu söyleyerek, "Valimize, kaymakamımıza, muhtarımıza ve hayırseverlere çok teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK

İHA'nın haberi ses getirdi, 73 yaşındaki Ramazan amca huzurevine yerleşti
İHA'nın haberi ses getirdi, 73 yaşındaki Ramazan amca huzurevine yerleşti
İHA'nın haberi ses getirdi, 73 yaşındaki Ramazan amca huzurevine yerleşti
İHA'nın haberi ses getirdi, 73 yaşındaki Ramazan amca huzurevine yerleşti
İHA'nın haberi ses getirdi, 73 yaşındaki Ramazan amca huzurevine yerleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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