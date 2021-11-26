İHA ekibinden Vali Ayaz'a ziyaret

KASTAMONU (İHA) - İhlas Haber Ajansı Kastamonu Bölge Müdürü Murat Kanber, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ı makamında ziyaret ederek, İHA'nın çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kastamonu Bölge Müdürlüğü görevine atanan Murat Kanber, Çankırı Muhabiri Serhat Biçer ve Kırıkkale Muhabiri Hasan Ay'ı makamında kabul etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Murat Kanber, İHA'nın çalışmaları ile ilgili Vali Ayaz'a bilgi aktardı.

Vali Çakır, Kanber ve ekibine başarı dileklerinde bulundu. - ÇANKIRI

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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